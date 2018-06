Sportovní halou se nesly rockové balady

Bouřlivá atmosféra, živá kapela, vyladěné ozvučení. To všechno mohlo na diváky doma u televizních obrazovek docela dobře zapůsobit. A o to víc přímo v pražské hale, kde tohle všechno působí ještě bombastičtěji.

Pěvecké výkony však za tím vším trochu zaostávaly. Jen málo soutěžících něčím opravdu překvapilo. Jejich balady, které někdy nebyly rockové ale spíš popové, se víceméně nesly v tomtéž duchu jako předešlá kola.

Například takový David Spilka sice Nothing Else Matters od Metallicy zazpíval slušně, ale pořád je to totéž. Přesto se ve srovnání s ostatními řadí k těm lepším.

Kdo ovšem zklamal, byla Soňa Pavelková. Po minulém výkonu tentokrát nic nepředvedla. Pro kolo rockových balad si vybrala písničku Hunter od Dido. Za prvé, nevím, co má tahle písnička společného s rockovou baladou, a za druhé si Soňa vybrala špatně. K takovéhle písničce by se hodil úplně jiný výraz, než jaký k ní použila.

Další nezáživný výkon předvedl Aleš Burket. Zazpíval Slzy tvý mámy od legendárního Olympicu. Popravdě, mohlo to být i horší, ale přesto si pořád myslím, že by měl co nejdřív z finálových kol zmizet. Hlavně v refrénu jeho hlas postrádal onu rockovou sílu.

Mezi průměrné se při interpretaci rockových balad dostali Martin Ševčík se Stairway To Heaven od Led Zeppelin nebo Zbyněk Drda, který zpíval Another Day In Paradise od Phila Collinse. Oba byli pěvecky i výrazově průměrní a nedali svému vystoupení vůbec nic.

Trochu na rozpacích jsem u Báry Zemanové, která si vybrala písničku One Of Us od Joan Osbornové. Bára má nepopiratelně skvělý silný hlas s pěknou barvou, ale (a zase se budu opakovat) zpívá všechno stejně. Navíc v hlase nemá žádnou dynamiku, takže jak nasadí na začátku, tak "jede" průběžně po celou písničku a stejně i skončí.

Tereza Najdekrová zazpívala docela slušně Lásko voníš deštěm od Marie Rottrové. V nižších polohách měla občas menší problémy, ale po pěvecké stránce to zvládla dobře. Horší už to bylo s výrazem, podobně jako u mnoha dalších soutěžících.

Roman Lasota a Leona Černá. Kupodivu tito dva překvapili a i když to pěvecky nebyla žádná bomba, určitě si vzali k srdci rady (snad) hlasové poradkyně. Prostě si dali u obtížných písniček záležet. Roman si vybral lyrický song Tears In Heaven od Erika Claptona a Leona I Don´t Want To Miss A Thing od Aerosmith. Opravdu jsem čekala, že to vůbec nezvládnou a že budou mnohem horší, než nakonec byli. Roman už tolik intonačně neujížděl a dal písničce alespoň trochu toho proklínaného výrazu. Leona trochu odbourala poněkud humpolácký zlozvyk ve svém hlase a písničku pro mužský hlas si dokázala přijatelně přizpůsobit a podat opravdu slušný výkon.

Kdo z poměrně vyrovnaných soutěžících vypadne a nezazpívá si tak písničky, které jim příště vybere porota, se dozvíme tradičně v pondělí večer.

