Sportovní hale vládly písničky Abby a Beatles

Nejdříve se zpívaly písničky od švédské skupiny ABBA. Patrně nejprofesionálnější výkon předvedl David Spilka a po něm byla v závěsu Leona Černá. Bára Zemanová se Zbyňkem Drdou patřili k lepšímu průměru a jako průměrného bych označila Martina Ševčíka. Opět nejhorší, ač podle pana Hejmy originální, byla Soňa Pavelková. A teď k jednotlivým výkonům.

Nesmrtelná ABBA

Bára Zemanová si od Abby vybrala Waterloo. Bára se sice do hlasu snažila dát energii, ale dohromady s její všeobecně poněkud tvrdší interpretací to nebylo ono. A oproti dřívějšku jsme se dočkali i mnoha falešných míst. Přesto ve slabé konkurenci předvedla jeden z těch lepších výkonů.

Super Trouper zpíval Martin Ševčík. Jeho výkon ale nebyl vůbec super. Spíš takový ten běžný průměr. Hlas mu kolísal a jeho přednes byl jakoby "bez života". Jeho vystoupení navíc výrazně kazily vokály, které se k jeho hlasu vůbec nehodily.

Leona Černá zazpívala Mamma Mia. Celkově bylo její vystoupení velmi pěkné a také se pěkně, na rozdíl od jiných vystoupení, poslouchalo. Přesto mi u ní občas vadila jakási tvrdost nebo humpoláckost v hlase v některých místech, chyběla trocha lehkosti. Ovšem oproti začátku se toho začíná rychle zbavovat, jen jí to někdy ještě ulítne. Porota její výkon označila za lehkou dietu (Hejma), ale oproti ostatním Abbu zvládla.

Zbyňka Drdu za píseň S.O.S. porota velmi pochválila, ale na můj vkus ho možná až přechválila. Zbyněk doposud zpíval velmi čistě, bez intonačních nedostatků, ale při Abbě několikrát znatelně ujel. To se ale může stát i sebelepšímu zpěvákovi. Bohužel jsou ale jeho vystoupení pořád nudná. Přesně jak řekl Eduard Klezla, pořád čekám na nějaký opravdový zážitek.

Píseň Lay All Your Love On Me v podání Soni Pavelkové byla skoro k nepoznání. Nikoli však kvůli Hejmou tolik opěvované originalitě, ale kvůli nepřeslechnutelným falším, ledabylému frázování a celkové amatérské interpretaci. Originalitu si představuju trochu jinak. Soňa už několik večerů předvádí velmi slabé výkony.

Does Your Mother Know zpíval David Spilka. Asi si vzal k srdci frázi z refrénu "take it easy", protože to opravdu zazpíval lehce, s nadhledem. A v jeho podání jsme se dočkali i oné zmiňované originality. David nikdy nemůže znít jako ABBA a ani se o to nesnažil. Ale to nesnižovalo jeho výkon, naopak. Když někdo zpívat umí, tak to prostě umí. Jeho výkon byl ze všech šesti vystoupení nejlepší, „věřila“ jsem mu to nejvíc. (musím použít to otřepané klišé).

Ve znamení Beatles

Písničky od Beatles se dostaly na řadu ve druhé polovině večera. Tady bych nejmenovala jednoho nejlepšího, protože výkony byly poměrně vyrovnané. Ale mezi ty nejlepší patřil opět David Spilka a tentokrát i Bára Zemanová. Ovšem jen v porovnání s ostatními výkony.

Jak už jsem zmínila, Beatles vyšli Báře lépe než Abba. Potvrdilo se, že jí popík moc nesedí. V All My Loving to mohla aspoň trochu rozbalit v refrénu. Ovšem i přesto nemůžu opomenout, že měla v písničce opět dost falešných míst a ve spodních polohách trošku hučela a nebylo jí rozumět.

Na začátku písničky She Loves You Martin Ševčík pekelně ujel a nezlepšilo se to moc ani v dalších částech. Ilona Csáková tvrdila, že rokenrol je Martinova parketa, ale podle mě mu to moc nesedlo. I když se snažil dát do hlasu energii, nebylo to moc znát, protože na to nemá hlasové dispozice.

Balada Michelle v podání Leony Černé nevyzněla vůbec špatně, i když Abba se jí povedla lépe. Na začátku trochu nezvládla frázování a intonaci, ale potom to vylepšila. Pořád mi u ní chybí ještě víc jemnosti a lehkosti ve zpěvu, ale v porovnání se začátkem soutěže je znát, že se zlepšila.

Zbyněk Drda s Beatles zabodoval určitě víc než s Abbou. Jeho Yesterday bylo zazpívané velmi dobře, jen to na můj vkus (podobně jako u pana Hejmy) bylo až moc přeslazené. Chtělo by to více mužnosti a méně dětskosti.

Ani Hard Day´s Night Soňa Pavelková nezvládla lépe než Abbu. Pomalu přestávám chápat, jak se ještě může ve finále držet, protože na něj už delší dobu nestačí. Bohužel její interpretaci provázely stejné nedostatky jako u Abby: intonace, frázování a také výslovnost.

David Spilka si od Beatles vybral písničku Something. V Abbě byl ale lepší. V songu od Beatles měl ještě rezervy a výrazově to mohlo být také lepší.

Velmi "povedené" výkony v nedělním večeru předváděla také porota. Eduard Klezla sice překvapil až podivuhodnou objektivitou, jeho hodnocení celkem seděla. Zato Ondřej Hejma se "vytáhl". Tvrdit, že nebude hodnotit zpěv, je v takovéto soutěži na pováženou. A chválit Soňu za vystoupení na hranici amatérismu taktéž. Pozor, neplést si originalitu s neumětelstvím.