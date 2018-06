Láska v České televizi: Záruba se dal dohromady s Fridrichovou

"V tomhle ohledu nejsme ani jeden extrovert, takže o tom víc mluvit nechceme. Ale je to pravda, Robert to už novinářům přiznal, tak se taky přiznávám. Ale víc ani není co říct," dodala Fridrichová.

O vztahu čtyřiatřicetileté novinářky a čtyřiačtyřicetiletého komentátora se v České televizi mluvilo už delší dobu. Trávili spolu volný čas.

Sportovní komentátor Robert Záruba se svým synem Viktorem.

Oba mají za sebou rozvod. Robert Záruba se před čtyřmi lety rozvedl s manželkou Světlanou. Z té se loni stala paní Witowská. Stále je ale pojí péče o jedenáctiletého syna Viktora. "Syna máme ve střídavé péči. Není to úplná rodina, ale je to lepší, než kdyby byl u jednoho z rodičů a druhý by si ho jenom půjčoval. Já jsem přišel o část jeho dětství, takže se snažím trávit s Viktorem co nejvíc času," řekl před časem Záruba v rozhovoru pro OnaDnes.cz.

Tehdy také přiznal, že by si přál další děti, pokud by potkal správnou partnerku. "Nechtěl bych zopakovat stejnou chybu, kdy jsem správně nevolil," řekl Záruba.

Nora Fridrichová, která se ve stejném roce jako Záruba rozvedla se současným šéfem zpravodajství ČT Milanem Fridrichem, se svěřila, že o dítěti taky přemýšlela, ale raději nic neplánuje. "Myslím, že pokud do 35 zvládnu jedno dítě, tak budu pašák," prohlásila.