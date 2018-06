Sporťák Pouva je po pěti letech sám, do nového vztahu se nežene

„Nejsme spolu. Jsme přátelé, to jo. Ale jako partneři spolu nejsme," vysvětlil Pouva.

Se svou expartnerkou se neustále ukazuje ve společnosti, takže to vypadá, že jsou stále spolu. Pouva však tvrdí, že se jejich vztah po téměř pěti letech proměnil v přátelství.

„Lidi si prostě řeknou: Je nám spolu fajn, ale z nějakého důvodu spolu nemůžeme být, nebyli bychom šťastní ani ty ani já, tak pojďme být přátelé. Vždyť je to hezké, když si člověk zajde na kafe nebo na víno nebo kamkoli. Proč se rozcházet na nože, balit kufry a pálit mosty?"

V současné době je sportovní moderátor sám a partnerku zatím nehledá.

„Třeba budu mít partnera," směje se. „Nejlepší je žít s chlapem. Koukáte se na fotbal, dáte si spolu pivo, když potřebujete volný kvartýr, on jde do kina, tak to je ideální," dodává.

Žít do konce života bez ženy ale nehodlá. „Sám asi nezůstanu, ale že bych se hrnul do dalšího vztahu, to si teď nedovedu představit."