Sporťák Macháček má dceru, do porodnice utíkal z přímého přenosu

Malá Anička se narodila v pražské nemocnici na Bulovce, vážila 3,48 kg a měřila 50 cm. Její maminka, šestadvacetiletá Martina Čapková, zvládla porod bez komplikací.

"Byl jsem přímo na sále a byla to ta nejúžasnější věc na světě, kterou jsem kdy zažil. Když Aničku omyli a dali mi ji do rukou zabalenou, vyhrkly mi slzy," přiznává Radek Macháček.

Pohlaví dítěte prý dopředu nevěděli, takže narození holčičky bylo pro všechny překvapením. Bývalý sporťák Primy a současný moderátor Rádia Impuls ale přiznává, že očekával víc dceru než syna.

"Tipoval jsem, že to bude holčička a celkem jsme si jí přáli, i když nám to bylo samozřejmě úplně jedno, ale těším se, že budu pyšný otec. Už dávno jsme se domlouvali, že první bude holka a pak kluk, takže zatím nám to vychází," směje se.

Radek Macháček s dcerou Aničkou

I když Radek Macháček po zrušení sportu na Primě přišel o práci, kterou budoval dlouhých patnáct let, s televizí se zcela neloučí. Pro Primu stále připravuje Svět 2011, na kanálech SPORT 1 a SPORT 2 pak komentuje zápasy.

Ve čtvrtek, kdy se dcera drala na svět, byl zrovna v pracovním procesu a komentování důležitého tenisového souboje musel narychlo opustit, aby porod vůbec stihl.

"Zrovna hrál Berdych s Tursunovem. Když to bylo 1:1 na sety, přišla mi SMS, že za hodinu už se to může narodit. Byl jsem jak na trní, ale tahle zpráva mě ještě víc znervózněla. Do redakce naštěstí zrovna přišli další kluci, tak jsem přemluvil Milana Štěrbu a ten šel tenis dokomentovat za mě. Já už to smažil do nemocnice a stihnul jsem to v pohodě. Byl jsem tam dvě hodiny před porodem, takže jsem prožil s Martinou úplně všechno důležité," líčí Radek.

Na rodinný život je už prý připravený. "Teď se nejvíc těším na to, až si Aničku a její mamču přivezu domů. Vypadá to, že mi konečně začíná život fakt naplno. Cítím to i na sobě, už mi to v hlavě šrotuje, že teď je tu někdo, úplně malinkej a bezbrannej, kterýho nikdy nesmíš zklamat," objasňuje.

"S Martinou jsem se seznámil na Primě, kde dělala v kostymérně, takže Prima mi sice vzala můj největší koníček, kterým byla práce ve sportovním zpravodajství této televize, ale vlastně mi dala mnohem víc. Krásnou a úžasnou ženu a nádhernou dceru," uzavírá Radek Macháček.