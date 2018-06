Sporťačka z Primy Niničová je v šestém měsíci těhotenství

Otcem dítěte je Niničové dlouholetý partner, podnikatel Štěpán Kočí. "Jsme rádi, že se to povedlo. Sice první měsíce byly náročné, protože mi bylo i špatně, ale už je to v pohodě," přiznala moderátorka, která si ještě do včerejška myslela, že se jí narodí chlapeček.

Bára Niničová s kolegy ze zpráv Světlanou Zárubovou a Romanem Fojtou

"Nemám příliš velké bříško, takže mi každý říkal, že to určitě bude kluk, a ono ne. Včerejší vyšetření ukázalo, že to bude holčička. Na pohlaví mi opravdu nezáleželo, hlavně si přeju, aby miminko bylo zdravé."

Na mateřskou nastoupí Niničová už v srpnu, v práci ale bude chtít zůstat co nejdéle. "Jak to jen půjde, budu na Primě. Stejně rychle se chci vrátit. Mám naštěstí skvělou rodinu, která už slíbila, že mi s výchovou pomůže. Moje maminka se už nemůže dočkat," dodala se smíchem blonďatá sporťačka.

Své místo v televizi by měla mít jisté i po návratu z mateřské. Podle jejích posledních informací nebude Prima hledat náhradu. "Vedení mi slíbilo, že na mě počká, a jsem za to ráda," uzavírá Bára Niničová, která miminko přivede na svět v porodnici U Apolináře, kde v poslední době rodila Štěpánka Duchková či Andrea Verešová.