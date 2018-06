Sporťačka Primy Niničová porodila holčičku Valentýnku

Holčička váží 2,27 kg a měří 45 cm. Porod proběhl U Apolináře bez vážnějších problémů.

Otcem dítěte je Niničové dlouholetý partner, podnikatel Štěpán Kočí, který byl své partnerce oporou i na porodním sále. "Je z nás unešený," přiznala Niničová.

Žádné velké koplikace nenastaly ani během těhotenství a svůj požehnaný stav tak prožila v rámci možností v klidu a pohodě. "Jsme rádi, že se to povedlo. Sice první měsíce byly náročné, protože mi bylo i špatně, ale už je to v pohodě," popsala pocity před dvěma měsíci.

Bára Niničová s kolegy ze zpráv Světlanou Zárubovou a Romanem Fojtou

Na obrazovce byla půvabná moderátorka ještě v létě, tedy do posledního možného okamžiku, a jak řekla iDNES.cz už dřív, ráda se brzy vrátí do práce. "Vedení mi slíbilo, že na mě počká, a jsem za to ráda."