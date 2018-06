Pekáč buchet na břiše a narcista: novému typu muže se říká spornosexuál

V 90. letech se začal používat pojem metrosexuál. Byl tak označován muž, který o svůj zevnějšek začal pečovat jako ženy. Prototypem byli třeba fotbalisté David Beckham nebo Cristiano Ronaldo.

Nyní tento typ muže nahradil spornosexuál, který kromě aktivit metrosexuála navíc střídá partnerky, ale nedokáže vytvořit dlouhodobý vztah, pěstuje narcismus, své tělo neustále vystavuje na odiv na sociálních sítích a dbá téměř výlučně o svůj obal.

Pojmenování v sobě kombinuje slova sportovec a pornoherec. Vymyslel ho novinář Mark Simpson, který jako první použil také označení metrosexuál.

"Posilováním, voněním se a zachycováním každé křivky pomocí selfies na Facebooku změnili svá těla ve vlastní masturbační nástroje," prohlásil historik a publicista Tim Stanley pro britský deník The Telegraph.

Za vše podle něj může kapitalismus, který muže nutí uvažovat o všem jako o zboží či produktu, který se musí prodat a který musí vypadat skvěle, aby se prodal. Tím mění těla v luxusní doplňky. Ženy musely komercionalizaci svých těl odolávat mnoho let, ale muži toho byli do 90. let minulého století uchráněni. Pak přišli metrosexuálové a nyní spornosexuálové.