Šporcl hlásí na koncertech hokej

"O přestávkách v šatně sleduji utkání v přímém přenosu. Pokud mám dost času, tak uteču do auta a poslouchám utkání v rádiu. Lidé na koncertu jsou sice zpočátku mírně v šoku, ale vzápětí reagují úžasně. Především tím potěším muže, které jejich protějšky donutily jít místo hokeje na koncert," usmál se Pavel Šporcl.

Houslista je zuřivým hokejovým fanouškem a některé zápasy sleduje přímo v hokejové aréně. "Hulákám s davem, křičím, fandím a jásám. Prožívám všechno na plno. Byl jsem na utkáních Česka s Kazachstánem a Německem a bylo to fantastické. Je tam úžasná, neopakovatelná atmosféra. Stoprocentně chci vidět finálové zápasy a utkáních o třetí místo. I kdyby tam nehráli naši, tak to slojí za to vidět," řekl houslista.

Hokej byl jeho oblíbeným sportem už na základní škole. Jako malý kluk dokonce reprezentoval svoji školu v hokejovém týmu na žákovském turnaji. "Hokej mě vždycky bavil a sledoval jsem všechna mistrovství. Letos jsem začal chodit i na ligu. Nedávno mě dokonce ve Zlíně požádali, abych zahrál českou hymnu před zahájením první finálové série. To byl skutečně velký okamžik. V hledišti bylo osm tisíc fandů a zažil jsem tam nádhernou atmosféru."

I když hokej v těchto dnech vyplňuje téměř všechen Šporclův volný čas, na svou profesi nezapomíná. Na plné obrátky pracuje na novém CD se skladbami Nicoly Paganiniho, které začne natáčet v červnu.