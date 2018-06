Spor s Martou mi uškodil u fanoušků, připustila Helena Vondráčková

Vondráčková se s Kubišovou v minulosti soudila kvůli zrušenému turné kapely Golden Kids. Společně s manželem Martinem Michalem požadovala od své kolegyně náhradu 1,3 milionu korun.

Marta Kubišová u Městského soudu v Praze kvůli kauze Golden Kids (18.9.2009)

Kubišová nakonec nemusela nic platit, protože soud rozhodl, že žaloba byla neoprávněná. Zpěvačku tenkrát podpořila řada umělců, včetně exprezidenta Václava Havla, na obranu Vondráčkové zase vystoupil prezident Václav Klaus.

Heleně Vondráčkové je celý spor nepříjemný. "Je mi to velmi líto, že k tomu došlo, ale myslím si, že serióznost je opravdu věc, která do byznysu patří, není možné ji porušovat," řekla Vondráčková v rozhovoru na Frekvenci 1.

Vystoupení Golden Kids v březnu 2004 v Praze (zleva Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marta Kubišová).

Podle zpěvačky si každý musí uvědomit, že když se s někým domluví, tak to má splnit. Případné výhrady se dají vyřešit setkáním či domluvou.

"Bohužel, tady to nefungovalo. Je mi to líto, je možné, že mi to i u těch skalních fanoušků Marty ublížilo, ale já si stojím za svou pravdou a věřím tomu, že každý rozumný člověk pochopil, o co šlo," dodala.

Zpěvačka také prozradila, že se o smrti své matky dozvěděla až po několika hodinách. Byla totiž na koncertě s Jiřím Kornem a měla vypnutý mobil.

Vondráčková (vpravo) v skupině Golden Kids v 60. letech. Zpěvačka často vystupuje s kolegou Jiřím Kornem. Manžel Martin Michal je její manažer.

"Představení začalo to v osm hodin, nebe bylo plné hvězd, byl nádherný večer, ale měla jsem divný pocit," vzpomíná zpěvačka.

Šestaosmdesátiletá maminka Vondráčkové zemřela v nemocnici, právě v době, když začínal koncert. Zprávu jí sice tatínek poslal, ale zpěvačka si ji přečetla až druhý den ráno.