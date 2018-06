Spor po Miss World: Norka prý v Číně neuspěla kvůli Nobelově ceně míru

Miss World byla podle Norů letos ovlivněna diplomatickým sporem a norská Miss Mariann Birkendalová byla z politických důvodů poškozena.

"Byla jsem si jistá, že zvítězí," řekla Kathrine Sorlandová, která skončila čtvrtá na Miss World v roce 2002. "Je v tom politika a byznys. Aniž bych chtěla dělat závěry, musím zdůraznit, že soutěž Miss World byla vždy politicky ovlivněná. A vztahy mezi Čínou a Norskem jsou teď velmi napjaté," dodala.

O norské třiadvacetileté vysokoškolačce psala už před soutěží zahraniční média jako o jasné favoritce. Dokonce na ni byl vypsán nejnižší kurz v historii soutěže. Všechny proto zaskočilo, když se nedostala ani do první pětky a korunku nakonec získala osmnáctiletá studentka z Louisville v Kentucky Alexandria Millsová. "Je to klišé, ale tohle je opravdu splnění snu. Nemůžu uvěřit, že se to děje. Můj čas přišel. Jsem nadšená," řekla v slzách nová Miss World.

Pět nejlepších finalistek Miss World 2010 - Miss Venezuela, Miss Botswana, Miss Amerika, Miss Irsko a Miss Čína

Neúspěch norské soutěžící je podle Norů jasným trestem za to, že Nobelovu cenu za mír, která se uděluje v norském Oslu, dostal čínský disident Liou Siao-po, kterého Peking loni odsoudil na 11 let do vězení, když se vyslovil pro zlepšení lidských práv v Číně.

Sama Birkedalová je v tomto obvinění zdrženlivější. "Já jsem s takovými spekulacemi opatrná. Je nesmysl uvažovat nad tím, že kdyby se to nebo tamto nestalo, tak bych se pravděpodobně stala Miss World 2010. Věřím, že vše, co se děje, má nějaký důvod," řekla Miss Norska.

Česká Miss je už doma

Česká zástupkyně na Miss World, která se mezi nejlepší neprosadila, je už zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla v pondělí odpoledne i s příjemnými zážitky.

"Jsem nadšená, že jsem tam bya, že jsem to zvládla, a i ten měsíc rychle utíkal. Musím říct, že se mi po holkách docela stýská, měly jsme skvělé vztahy, ale jsem ráda, že jsem doma," řekla iDNES.cz po příletu na pražské letišti v Ruzyni, kde ji vítala rodina spolu s jejím partnerem.