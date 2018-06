Spor o den, kdy přišli Slované

HistorieUž delší dobu se proslýchá, že někteří poslanci pokukují po dnech, ze kterých by mohli udělat svátky. Jeden by tu byl, a ne ledajaký: den příchodu Slovanů na Říp. Kdyže to vlastně bylo? Kdy našli Slované »tu zemi zaslíbenou, zvěře a ptáků plnou, mlékem a strdím oplývající«, zkrátka českou kotlinu? Touto otázkou se zabývali snad všichni naši dějepisci. S dost rozdílnými výsledky, jak naznačuje Vladimír Borecký v knize Zrcadlo obzvláštního. Například podle Petra Codicilla z Tulechova a Daniela Adama z Veleslavína to bylo roku 278, podle Bohuslava Balbína někdy v letech 300-330. V Čechách krátce působící Eneo Piccolomini (pozdější papež Pius II.) stanovil letopočet příchodu na 450, Zdeněk Nejedlý favorizoval rok 480. Martin Kuthen ze Šprinsberka vydedukoval cifru 639 a konečně Václav Hájek z Libočan stanovil příchod Čechů na rok 644. Takový letopočet je sice hezká věc, ale co s tím konkrétním dnem? Našli se i tací, kdo stanovili přímo konkrétní datum (byť v neurčeném roce); například Prokop Lupáč z Hlaváčova na 15. červenec. Všechny odborníky i nadšence však překonal jistý Jiří Vymetal, uměleckým jménem Zvičínský (1914-1989), učitel a dlouholetý invalidní důchodce z Hořic v Podkrkonoší. Ve svém hojném volném čase se náruživě zabýval historií a dosáhl v ní řady pozoruhodných výsledků. Kromě mnoha jiného se také pokoušel určit přesná data některých významných událostí - například stvoření biblického Adama nebo narození Kryštofa Kolumba. Zjistil třeba, že svatý Václav nebyl zavražděn nikdy jindy než právě v pondělí 27. září 930... Během pátrání po původu Slovanstva se mu pak podařilo určit i přesné datum příchodu Slovanů k Řípu: prý v noci ze středy 23. na čtvrtek 24. dubna roku 480. Jak právě k tomuto dni Zvičínský přišel, vysvětluje publicista Milan Maršálek z Liberce, který v 70. letech jeho hypotézu první zveřejnil. »V nejstarší české písemné památce, tzv. Křišťanově legendě, se praví: 'A Čechové usazeni pod samým Arkturem...' Nikdo dodnes neví, co tato slova znamenají. Pan Zvičínský připomněl, že Arkturus je nejjasnější hvězda souhvězdí Bootes, tedy Pastýře, a že Čechovi Slované jako pastevci si ji proto asi zvolili za 'patronku'. A Arktur je nad Řípem v zenitu právě mezi 23. a 24. dubnem! Později pak byla na Řípu zbudována církevní stavba zasvěcená - asi nikoli náhodou - svatému Jiří, který má svátek taky 24. dubna.« Rok příchodu pak Jiří Vymetal Zvičínský vypočítal z jiných dokumentů, ale nebyl si jím tak jist. Mohlo to prý být léta Páně 480, stejně jako 850. Což by pro případné vyhlášení dalšího svátku bylo jedno.