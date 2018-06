Svět řeší záhadu barvy šatů. Jedni je vidí modro-černé, jiní bílo-zlaté

O poprask se postaral uživatel „swiked“, který na webovou stránku pro sdílení fotografií Tumblr snímek vyvěsil ve středu a požádal o pomoc se zjištěním pravdy o barvě šatů. Svět si ale jeho dilematu všiml až ve čtvrtek poté, co na něj upozornil zpravodajský web Buzzfeed.



Oba tábory mají na své straně silné „kalibry“, neboť do debaty se zapojily i mnohé celebrity. Například zpěvačka Taylor Swiftová dala na Twitteru najevo, že patří k modro-černým. „Nechápu tuhle diskusi o šatech a zdá se mi, že je to nějaký podraz. Jsem zděšená a zmatená. P.S.: Je to jasně modrá a černá,“ napsala. Na její stranu se přidal... namátkou... i Justin Bieber.

Sporná fotografie ze serveru tumblr.com. Jakou barvu vidíte?

Jaké šaty vidíte na fotografii vy?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 2. března 2015. Anketa je uzavřena. Bílo-zlaté 3626 Modro-černé 2559

K bílo-zlatým se naopak přihlásila kupříkladu čerstvě Oscarem „ověnčená“ herečka Julianne Mooreová. A nebyla sama. V této veledůležité rozepři se k ní přidali třeba herečka Kat Denningsová nebo baseballová hvězda týmu New York Yankees Jacoby Ellsbury.



Bílo-zlatě vidí i hvězda televizní reality show Kim Kardashianová Westová. Budiž jí ale ke cti, že zároveň přiznala, že její manžel, známý rapper Kanye West, s ní nesouhlasí a přiklání se k modré a černé.

Mnohá média nelenila a obrátila se na odborníky. Někteří rozpačitě krčili rameny, jiní mají jasno, i když jejich vysvětlení se různí. Neurolog Bevil Conway americkému časopisu Wired řekl, že podstatou „problému“ je, jak mozek člověka koriguje barvy na denním světle. U některých vytlačuje tmavé tóny a tito lidé pak sporné šaty vidí jako bílé se zlatými pruhy. Další jsou pak přesvědčeni, že šaty jsou tmavěmodré a černé, protože jejich mozek tlumí zlatavé tóny.

Tak úplně jednoduché to ale asi nebude. Co dělá s barvami mozek lidí, kteří na šatech vidí i jiné barvy jako fialovou či zelenou?