Spolubydlící na vysoké zjistily, že jsou biologické sestry

Mikayla Sternová Ellisová a Emily Nappiová měly nastoupit na Tulanovu univerzitu v New Orleans a obě hledaly ubytování. Poohlédly se proto na internetu po spolubydlící, s níž by si rozuměly. A našly neuvěřitelnou shodu.

"Na internetu byl dotazník, obě jsme měly zájem o ubytování na vysoké. A já si prohlížela dotazník a odpovědi od Emily a zjistila, že máme hodně společného," svěřila Mikayla v rozhovoru pro Tulane Hullabaloo.

Mikayla Sternová Ellisová Emily Nappiová

Když se pak na podzim potkaly, bylo jasné, že fyzická podoba mezi nimi nebude úplná náhoda. Pak se do toho zapojila Mikaylina matka Debra, která přesvědčila Emily, aby jí svěřila číslo dárce spermatu. Bylo shodné s tím, jehož sama využila před dvaceti roky k početí Mikayly, takže jsou dcerami jednoho muže.

Sestry občas pobaví to, jak jsou propojeny. Když třeba v pátek po Díkuvzdání vyrazily na nákup do výprodejů, aniž to jedna o druhé tušila, donesly obě stejný svetr.

"Pro mě je Tulanova univerzita naprosto ta pravá, a jestli nic, tak tohle je jeden z důkazů, že jsem si vybrala dobře," pochvaluje si Mikayla.