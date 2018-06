Spoléhám na vlastní vkus

Je pro vás krása důležitá?

Zevnějšek je bohužel důležitý především pro řadu lidí, se kterými se setkávám. Pokud tedy od nich něco očekávám, snažím se v tomto ohledu poctivě nabídnout maximum. Já už ale vím, že i nejpůvabnější bytost bez vnitřní krásy nemá valnou cenu. Dříve nebo později to zjistí každý.

Jak vypadala vaše puberta? Probíhala podle obvyklého modelu "akné, komplexy, trable"?

Víc než s akné jsem se potýkala s ekzémy, protože mám suchou, citlivou pleť. Tehdy jsem zjistila, jak důležitou roli hraje strava - mně třeba nesvědčí kyselá jídla či pochutiny. Neprospívá mi ovšem ani chlorovaná voda a střídání bazénů, proto se před plaváním mažu speciálním krémem z lékárny. A komplexy? Na ty si nepotrpím. Vždycky je lepší jakoukoli situaci řešit než se vzdávat bez boje.

Vyžaduje plavání zvýšenou kosmetickou péči?

Rychle se zregenerovat po čtyřhodinovém máchání je pro pokožku i vlasy dost náročné. Ošetřuji se proto dost důkladně. Pleťová mléka na tělo si kupuji zásadně v lékárně - vyhýbám se totiž všemu, co je parfémované. Výborné zkušenosti mám s přípravky pro miminka. Na obličej používám kvalitní krémy a jednou týdně pleťovou masku pro suchou a citlivou pleť. Doma se koupu zásadně ve vodě s přísadou oleje. Ani vlasy nešidím - po každém tréninku používám balzám, který se nesmývá. Dvakrát do měsíce je ošetřuji vlasovou maskou. I šampony volím kvalitní a ředím je.

Dokážete se "udělat krásnou" i v pěti minutách?

Samozřejmě. Když vstávám na trénink, zvládnu během pár minut navíc ještě ranní hygienu, oblékání a snídani. Pokud mám ovšem čas, dopřeju si především dvacetiminutový odpočinek ve vaně spojený s maskou na vyčištěnou pleť. Po koupeli si vždycky poctivě ošetřím pokožku na těle a upravím umyté vlasy. Potom si obléknu to, co jsem si během koupele vymyslela - nejraději mám černé a modré šaty, někdy volím i bílou. Následuje make-up, to dávám přednost spíš jemnějším, přirozeným barvám. Záleží ovšem na tom, kam se právě chystám, jestli na akci sportovní, nebo společenskou.

Radila jste se někdy s vizážistou, nebo je váš vzhled výsledkem vlastní intuice?

Spoléhám pouze na svůj vlastní vkus.

Několikrát jste už přijala nabídku modelingových a reklamních agentur. Myslíte si, že za čas může tato práce vystřídat plavání?

To ne. Na modeling jsem byla sice zvědavá, brzy jsem ale pochopila, že pro mě navždy zůstane pouze okrajovým koníčkem. Modelkám rozhodně nezávidím ovzduší plné napětí, soupeřivosti a konkurenčního boje. Podobnou atmosféru znám ze sportu a nemíním se s kýmkoli předhánět ještě v jiné oblasti.

pozor, grafikové! Prosím vás o výjimečnou péči ve vytučnělé větě a hvězdičku, alfu, betu, gamu, šipku a posmrtný křížek užít v "původním znění"