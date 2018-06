Společnost Clonaid nabízí věčný život

Společnost Clonaid jako první na své internetové stránce (www.clonaid.com) nabízí klonování lidských bytostí.

"Naše nová rodící se technologie revolučně změní svět i naše životy. Nanotechnologie učiní zemědělství a těžký průmysl zbytečností, umělá superinteligence rychle překoná lidskou a život věčný bude možný v počítačích bez potřeby biologického těla a ještě mnohem mnohem víc ... to není vědecká fantazie dvaadvacátého století, to všechno se stane v následujících dvaceti letech." hlásá Clonaid.

Nic z toho ovšem není zadarmo. "Za své klonovací služby si Clonaid bude počítat nejméně 200.000 dolarů. Nedávné naklonování skotské ovečky Dolly dokázalo, že tato technologie je v současnosti schopná dosáhnout úspěšných výsledků."

Vědecká ředitelka společnosti Clonaid, francouzská doktorka Brigitte Boisselierová přitom v celé proceduře nevidí žádný problém: "Kdo by dnes mohl být pohoršen myšlenkou vrátit život dítěti, které nešťastnou náhodou zemřelo ve věku deseti měsíců? Technologie to umožňuje, rodiče si to přejí a já v tom nevidím žádný etický problém," uvádí doktorka Boisselierová.

Další službou, kterou bude Clonaid nabízet, má být Insuraclone - za 50.000 dolarů odebrání a bezpečné uložení buněk živých dětí či jiných milovaných osob, z nichž by si zákazník přál vyrobit klona, pokud by zemřely. V brzké době má také fungovat služba Clonapet, aneb naklonujte si svého oblíbeného zvířecího mazlíčka. Zvláště slibné možnosti se v tomto oboru otvírají majitelům dostihových koní...

Společnost tvrdí, že má plně vybavené laboratoře a s uskutečňováním svých projektů už začala - z bezpečnostních důvodů ovšem utajuje místo, kde laboratoře nyní sídlí. V současnosti shromažďuje seznamy potenciálních klientů, kteří budou vyrozuměni, jakmile se úspěšně narodí první naklonované dítě. To by mělo být podle doktorky Boisselierové už brzy a současný seznam čekatelů prý obsahuje stovky zákazníků.

"Uvedené ceny jsou jen orientační," varuje společnost. "Zatím žádné peníze nepřijímáme. Po prvním úspěchu je pravděpodobné, že budeme další klienty vybírat podle jejich finančních nabídek, aby získané peníze mohly pomoci zlepšit technické vybavení, což v konečném důsledku přinese užitek všem," otevřeně přiznává Clonaid.