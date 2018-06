Společné bydlení a dítě s Patrikem? Proč ne, říká Dara Rolins

Zpěvačka Dara Rolins odlétá k moři v březnu. Dovolenou měla dlouho dopředu naplánovanou a zaplacenou, také proto nebude u dalšího stání u soudu kvůli své dopravní nehodě (více zde). Moře si bude užívat s dcerou Laurou, manažerkou a její holčičkou.

Dara Rolins s dcerou Laurou na dovolené v Řecku Patrik "Rytmus" Vrbovský a Dara Rolins

"Jedeme na Bali. Je to poprvé, co jsme se vydaly tímhle směrem. Je to tak, že v první polovině se bude jednat o výlučně dámskou jízdu, a pak přicestuje na pár dní také Patrik," prozradila pro iDNES.cz Dara Rolins.

Už 8. dubna začnou přímé přenosy hudební show. Tou dobou bude zpěvačka z dovolené zpátky.

"Tento rok jsme to tak naplánovaly. Obvykle jezdíme v lednu i s holkami, ale kvůli Hlasu jsme se rozhodly odjet v březnu. Vrátíme se jen pár dní před tím, než vypuknou přímé přenosy, takže budu odpočatá a vkročím do toho s plnou energií," řekla zpěvačka.

V soutěži Hlas ČeskoSlovenska je Dara jediná žena mezi kouči. Se svým týmem vybraných zpěváků bude bojovat proti svěřencům Michala Davida, Pepy Vojtka a Rytmuse.

"Jsem ráda, že jsem v Hlasu, protože je čím dál zajímavější, napínavější a je při něm spousta legrace. Doufám, že to tak budou vnímat i diváci. Fakt je, že s každým přibývajícím dílem a aktivitou, která se k soutěži přibaluje, je to napínavější," dodala zpěvačka.

Michal David, Dara Rolins, Rytmus a Pepa Vojtek

Vítěz pěveckého klání bude vyhlášen 3. června a kromě výhry 100 tisíc eur si odnese smlouvu s hudebním vydavatelstvím a získá možnost nahrát své album.