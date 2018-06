Společenská sezóna je znamení sametu a krajek

Asymetrie, lesklý strečový satén, krajka, průstřihy, červená barva - všechny tyto módní prvky použila Hana Havelková na večerní toaletu. Jedna z deseti nejkrásnějších žen světa, Alena Šeredová, v krajkovém modelu inspirovaném secesí od E.daniely. Současná móda se hodně inspirujeoblečením z dvacátých až čtyřicátých let. Egon von Füstenberg, návrhář s modrou krví, předvedl takové modely i v Praze.

"Dnes se však velké a nákladné večerní toalety pořizují jen výjimečně, jsou totiž příliš nápadné a žena je nemůže nosit příliš často," vysvětluje módní návrhářka Eva Janoušková, proč závěr přehlídek už nepatří velkým róbám, alespoň v případě domácích tvůrců. Vítězí praktické hledisko. Určitým kompromisem jsou dlouhé šaty nabízející více variant. "Je jen na návrháři, zda dokáže přijít s modelem, který lze několikrát obměnit," tvrdí návrhářka Hana Havelková.Pokud jde o barvy, je favoritem letošní společenské sezóny samozřejmě černá, ale také šedá, červená a vínová. Právě v těchto barvách vynikne nejlépe samet, který připomíná vliv renesance na současnou společenskou módu, a krajky. Ty jsou nyní společně se strečovým saténem velmi žádanými materiály.Nejčastěji používaná štíhlá silueta asi nepotěší korpulentnější typy žen, těm by však podle návrhářky Hany Havelkové mohly pomoci dlouhé plášťové nebo kostýmové šaty. Pomocí saka lze totiž vyrovnat některé disproporce postavy. Rozhodně by se neměly ukazovat ty části těla, na nichž už "zahlodal" zub času. Jako mimikry dobře poslouží transparentní tyly s výšivkami, které skryjí drobné nedostatky a přitom navozují pocit odhaleného těla.Při volbě šatů také pečlivě zvažte, zda si je pořizujete pouze na to, abyste v nich prošla ke svému stolu či lóži, nebo zda v nich chcete také tančit. To je velmi důležité, zejména pro řešení rukávů a případných rozparků na sukni.K módním prvkům dnes u společenských šatů patří podle Hanky Havelková hlavně asymetrické řešení výstřihů i délek. Jako zdobné detaily se uplatňuje řasení a vrstvení sukní jako odkaz secesní módy, aplikace krajek, velmi odvážné průstřihy i průhledy a také zdobné prvky z dutinek.Většina tvůrců se ve svých modelech nechává inspirovat obdobím 40. let, které přineslo styl označovaný jako glamour. Velké hollywoodské hvězdy tehdy oslňovaly celý svět svými nádhernými šaty a dámské časopisy i filmové týdeníky jim po celém světě věnovaly první stránky. Stát se takovou hvězdou alespoň pro jeden večer tak dodnes láká snad všechny ženy.