Spodní prádlo, známka elegance

Pryč jsou doby, kdy pánové nosili červené trenýrky a o spodním prádle se ve společnosti taktně mlčelo. Dnes po jeho předvádění prahnou ty nejlepší světové modelky a na přehlídkách sedí jedna celebrita vedle druhé. A pokud chcete jít opravdu s dobou, kupte si podprsenku třeba za milion dolarů.



U mikrofonu manželská dvojice Chýlková, Kraus a v hledišti první dáma Livia Klausová. Na molu brněnského výstaviště se objevuje první modelka, ale nekráčí v luxusní večerní róbě. Má na sobě jen spodní prádlo.

Nebo před pár měsíci v New Yorku. Přenos běží na několika stanicích v hlavním vysílacím čase, v sále sedí zpěváci Sting či Lenny Kravitz a před nimi kráčejí pochodují hvězdy módního světa: Karolina Kurková, Heidi Klumová, Gisele. Mají na sobě jen spodní prádlo. Kdo nepředvádí kalhotky a podprsenky, jako by neexistoval.

Až jednou budou Eva Herzigová nebo Adriana Sklenaříková vyprávět vnoučatům o své kariéře, nebudou se nejspíš chlubit, jak nosily honosné šaty za statisíce dolarů. Obě se staly tváří spodního prádla Wonderbra, a to je pro modelku vrcholná pocta. Mimo jiné znamená, že má nejkrásnější poprsí na světě.

Od dob, kdy se při hovoru o prádle i ženy červenaly a král Ludvík XIII. nechával dámy s okázalým oděvem zavírat do žaláře - mimochodem okázalý byl v 17. století i centimetrový výstřih - se mnohé změnilo. Tabu padlo.

"Ještě před osmi deseti lety dbal na prádlo málokdo a skoro se o něm nemluvilo. Teď i pánové kupují drahé značky a už neplatí, že mají zažité červené trenky na tělocvik. Když se svléknou před ženou, chtějí nějak vypadat," říká Petr Vlasák, pro jehož firmu Styx pózují například fotbalisté Baroš s Bergrem, modelka Krainová nebo zpěvačka Kerndlová.

Takoví Skotové mohou nad debatami o spodním prádle mávnout rukou. Pod sukní ho totiž nenosí vůbec, protože by tím porušili tradici. Zbytek světa však dává prádlo na odiv. Jak by se asi dřív hledělo na ženu, které by z halenky koukala ramínka od podprsenek. Dnes je to móda.



Jak krinolíny zabíjely



Spodní prádlo jako by se vracelo do starověku. Tehdy ženy nosily průsvitné kusy hedvábí a vidět bylo téměř vše. Někdy úplně vše. Zahalování začalo v antickém Římě, nejprve pruhem látky omotaným přes vrchní část hrudníku a od 14. století se nosily přiléhavé živůtky. Už tehdy si je ženy vycpávaly a netušily, jaké utrpení jednou čeká jejich pravnučky. Korzety. Šněrovačky. Většinou měly jen padesát centimetrů v pase!

Dámy se sice mohly chlubit krásně vytvarovanou postavou, ale trpěly přitom bolestí. Často omdlévaly, žebra, játra i hrudník byly stlačeny a látka se bolestivě zařezávala do masa. Obléci šněrovačku navíc zabralo dost času, pomocnice musela mít silné paže, a aby toho nebylo málo: když se sundala, docházelo k uvolňování svalů a následkem toho k tloustnutí.

Francouzský filozof Michel de Montaigne napsal: "Jaké nesmírné utrpení jsou naše ženy ochotny podstoupit, aby získaly štíhlou postavu - jsou pevně sešněrované a sevřené, dokud neutrpí rány do živého masa, a někdy dokonce nezemřou!"

"Šněrovačka je nejúhlavnějším nepřítelem ženského zdraví. Je to zohavení těla," přidal se v roce 1902 časopis Přírodní lékař. Roku 1851 se při výstavě v Paříži strhlo pozdvižení kolem dalšího vynálezu - krinolíny. Tvořily ji obrovské zvony látky, které u pasu držely díky obručím. "Je to stan, pod který se v dešti i dvanáct mužů vejde. Tedy na výlet do přírody je to celkem praktická věc," vysmívaly se noviny.

Největší továrna v Sasku vyrobila krinolín na devět milionů a podle dobových materiálů spotřebovali dělníci tolik drátů, že by jimi třináctkrát obkroužili zeměkouli! Komické bylo vidět ženu, jak si krinolínu zkouší. Kolem pasu jí byl uvázán kožený pás a pomocí kladky byla vyzdvižena do výše dvou metrů. Jedině tak mohl výrobce, který si musel vzít kleště a přistavit žebřík, obruče porovnat. Kolem krinolín dodnes kolují divoké příběhy. Jednu slečnu údajně v oné dvoumetrové výšce zneuctili dva učni a jinou si taneční partner na plese tak náruživě přitiskl ke své hrudi, že jí obruče propíchly játra a ona zemřela.



Nejvíc se utrácí v Belgii



První podprsenku si zkraje 20. století nechala patentovat dáma jménem Mary Jacobsová. Chystala se na ples, korzet se jí zdál těžký, a tak si pomohla stuhou se dvěma kapesníky. Korzety se v té době posunuly dolů a vznikl z nich podvazkový pás. Ve čtyřicátých letech vyrobil nový typ podprsenky letecký inženýr Howard Hughes, a to speciálně pro hollywoodskou hvězdu Jane Russellovou. Čtyři roky nato vznikly bikiny.

U pánů byl vývoj snazší. Egypťané nosili bederní roušku, Řekové oděv zvaný chiton, Římani tuniku, ale nic pod tím. Teprve od středověku si navlékali pás látky připomínající pleny - nejprve dlouhý až po kolena, později krátký jako slipy. Ostatně ještě před pár lety byly slipy hitem. "Dnes už jsou přežitkem," říká Petr Vlasák. "Omezují plodnost, a proto je vhodnější nosit volné boxerky nebo trenky."

Podobné je to u žen se sexy prádlem zvaným tanga, na kterém je sice ušetřeno hodně látky, ale rozhodně ne zdravotních potíží. "Způsobují časté záněty," tvrdí sexuolog Radim Uzel. Vhodná nejsou ani tenká ramínka u podprsenek, která zvyšují bolesti zad, ani takzvané push-upky, které tlačí na žebra. "Při volbě materiálů i střihů se radíme s lékaři," vysvětluje Tanja Vottelerová, marketingová ředitelka firmy Schiesser. "Nedávno jsme začali šít ze surovin, jejichž základem jsou molekuly cukru. Ty totiž dobře vstřebávají pot."

Některé nápady jsou však dost kuriózní. Britská firma Gossard například začala vyrábět podprsenky se vzduchovými polštářky, které lze pomocí miniaturní pumpičky nafouknout až o dvě čísla. Firma Philips zase vymyslela prádlo s chipem, jenž sleduje krevní tlak i srdeční tep.

Kolem prádla se točí stále víc průzkumů. Podle nich za něj ze zemí bývalé Evropské unie nejvíc utratí Belgičanky (v přepočtu 6200 korun ročně), nejméně Italové (600 korun) a ve Francii ho nečastěji kupují dámy ve věku 55 až 64 let. Muž stráví rozepínáním podprsenky v průměru 27 vteřin (ženy jsou samozřejmě rychlejší), prádlo si denně mění 75 procent žen a 60 procent mužů, ale hlavně: 90 procent žen nosí podprsenku zdravotně nevyhovující.