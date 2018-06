VIDEO: Sex bez sprosťáren? Je to kumšt, říká spisovatelka Lauerová

Delikátní, mrazivý ale i lidský. Takový je podle spisovatelky Sylvy Lauerové její nejnovější román Tichošlap, který jí před několika dny pokřtila Bára Basiková, Irena Pavlásková a Juraj Kukura.

"Tichošlap je nezařaditelný. Někdo říká, že je to komorní mrazivý thriller, někdo ho zase vidí jako hluboký lidský příběh. Místy smutný a přitom plný emocí, které mají paralelně pojítko v podzemí pražského metra, kde žije takový velmi podivný a osamělý, ošklivý a všemi opuštěný muž, který po celou dobu románu nepromluví ani slovo," říká Sylva Lauerová.

Největší vlnu čtenářského zájmu zaznamenala v době, kdy vyšly tituly Hračka a Otrok, v nichž barvitě popisuje lidskou sexualitu. Zrudlé tváře měla tehdy při čtení i zpěvačka Bára Basiková.

"O Sylvě jsem se dozvěděla díky kamarádovi, který mi vyprávěl, že je to nesmírně zajímavá a kontroverzní spisovatelka. Do té doby jsem její tvorbu neznala. Pak jsem Sylvě pokřtila sbírku básní a díky tomu se ke mně dostaly i její předešlé tituly jako byla Hračka, což pro mě byla silná káva. Na mě je to příliš otevřené, příliš erotické, místy vulgární. To ale respektuji. Je to její styl. Ještě kontroverznější byl Otrok. Tam jsem přečetla několik stránek a musela jsem knížku odložit," vzpomíná Basiková.

Křest knihy Tichošlap: Roman Vojtek, autorka Sylva Lauerová, Juraj Kukura, Bára Basiková a Irena Pavlásková

Sama Lauerová se za spisovatelku erotických románu nepovažuje, přestože připouští, že je po románech s hvězdičkou velká poptávka. A i to je důvod, proč se jí už teď jeden rýsuje v hlavě.

"Můj budoucí román, který dnes mám skutečně v hlavě, se opět vrací k čtenářsky oblíbeným tématům. Bude to opět román vzrušující, o krásných ženách, ale bude mít jisté hororové prvky," doplňuje Lauerová, podle níž není základem úspěchu pestrý sexuální život, nýbrž schopnost jej umět dobře popsat.

"Skoro každá žena má pestrý osobní život. To vzrušující ale je, že o tom někdo dokáže otevřeně a přirozeně hovořit bez obalu. Popsat erotickou scénu vulgárně, je poměrně jednoduché. Popsat ji ale detailně tak, aby stále působila decentně, je docela kumšt," vysvětluje.



Sylva Lauerová a Juraj Kukura

A jak by z pozice spisovatelky popsala samotný pohlavní styk? "Pohlavní styk představuje jistou formu meditativního spojení mezi dvěma lidmi. Dnes to vidím takhle. V pětadvaceti bych to možná definovala úplně jinak. Dnes v tom vidím tu intenzivní nadstavbu, spojení nejen fyzické, ale i psychické, a možná dokonce i duchovní," uzavírá Sylva Lauerová.