Spisovatel Petr Šabach

už dávno není ten dlouhovlasý, neholený mladý rebel. Frizuru i vous sice vůbec nezměnil, ovšem začíná tak trošinku připomínat pohádkového dědečka. Ale opravdu jen maličko. Přesto: nejvyšší čas, aby začal psát pohádky. Až dosud se na dětské čtenáře obracel pouze ve svých fejetonech na stránkách Mladé fronty DNES, čistokrevné pohádky to však nebyly. Až nyní vyhověl přání redakce a sepsal pro vánoční Víkend Mladé fronty DNES pohádku se vším všudy. Je určena jak pro děti, tak pro dospělé, a vychází ze skutečného příběhu, který se stal kdysi dávno jeho kamarádce. Nebyl by to však Petr Šabach, kdyby si něco taky nepřimyslel.