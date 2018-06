Spisovatel Michal Viewegh nezametá stopy

Michal Viewegh čte ze své nové knihy

Úryvky z rukopisu s chytlavým názvem Povídky o manzelství a o sexu predcítal Viewegh ve predevcírem v brnenském Mahenove památníku.Majitel nakladatelství Petrov Martin Pluhácek se netají tím, ze Vieweghovy tituly jeho vydavatelství ziví a uvolnují mu ruce k méne komercním projektum. "Nejásám, kdyz jsem postaven do role slepicky, která snáší zlatá vajícka," ohradil se Viewegh a doplnil, ze v tom jeho literatura nespocívá. Ale od vecného sporu, zda jsou jeho knihy jenom komercním tahákem nebo také umením, se uz dnes odpoutal. "Styl svého psaní uz tezko nejak prevratne zmením." Pro autora je podle neho casto nepríjemné, kdyz si ho lidé ztotoznují pouze s literárním provozem v podbe autogramiád, rozhovoru a tiskových konferencí. Presto brnenské ctení nepovazuje pouze za povinnost vuci svému vydavateli, ale i za overovací test potenciálních ctenáru. Ze svého vydavatelského domu procetl Mariana Pallu, mezi stálice v jeho cetbe patrí Ivan Wernisch nebo Jirí Olic. "Pochopitelne mám o knihách Petrova mnohem vetší predstavu nez o titulech z jiných vydavatelství.S brnenskou inscenací Bájecných let je Viewegh více spokojen nez s filmovými adpatacemi svých del: "Od filmu nemám potrebný odstup a príliš se na plátne poznávám. V budoucnu chci víc ovlivnovat podobu scénáru." V adaptaci Zapisovatelu otcovské lásky, kterou pripravuje Ceská televize, je podepsán jako spoluautor scénáre. Uvazuje se i o natácení Úcastníku zájezdu, kde chce scénár napsat celý sám.Psaní povídek povazuje Viewegh za logický návrat. Probírá si znovu cechovovské, jak na kazdém slove zálezí. "Procházel jsem všechny své staré texty. Samozrejme k nim dnes mám kritický vztah. Sedmnáct nových povídek doplní ctyri az pet starých," komentoval Viewegh práci na sevrenejších literárních útvarech. Do hlavní role v nich opet postavil literáta. Spisovatel nepopírá, ze tím nahrává zkratovitým dohadum o své opetovné autobiografii, ale nechce klást rovnítko mezi vypravece a autora. "Po zkušenostech s Výchovou dívek v Cechách jsem tentokrát napsal autorskou predmluvu. A pouzil jsem i nekteré matoucí manévry. Ale to neznamená, ze bych zametal stopy," vysvetluje. Texty necerpají pouze z jeho vlastních zkušeností, ale vznikly jako variace na osudy jeho prátel, napríklad i vydavatele Martina Pluhácka. Nabízí ctenárum, aby povídky videli jeho sebekritickou optikou jako ironickou zpoved: "Nejde v nich o výcet sexuálních trofejí, ale spíše o pokání."