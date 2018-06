Spisovatel, který žije v domě plném koček

Lloyd Alexander píše romány a také odbornou literaturu pro dospělé i pro mládež. Žije v Drex Hill v Pensylvánii a za čtyři roky mu bude osmdesát let. Také překládá - díla J.-P. Sartra, P. Eluarda, J.Préverta, P. Valéryho a H. Michauxa. Za 2. světové války sloužil jako důstojník zprav dajské služby v Alsasku-Lotrinsku, v Německu a v Paříži, kde vojenskou službu ukončil a získal stipendium na Sorbonně.V Paříži potkal svoji ženu, rodilou Pařížanku, s níž se později vrátil do rodné Filadelfie, kde pracoval mimo jiné v kresleném filmu, v reklamě, jako návrhář i redaktor časopisu. K Alexanderovým zálibám patří kreslení a hudba (hraje na housle a zbožňuje Mozarta); se svou ženou Janine se starají o dům plný koček. Knihy Lloyda Alexandera byly přeloženy do dánštiny, nizozemštiny, němčiny, hebrejštiny, japonštiny, norštiny, srbštiny, chorvatštiny a švédštiny.Je nositelem řady cen za literaturu: v roce 1969 získal prestižní Newberyho medaili od Americké knihovnické asociace za román The High King (česky připra vuje Albatros pod názvem Král králů), roku 1971 obdržel Celostátní cenu za tvorbu pro děti za knihu Marvelous Misadvetures of Sebastian (Úžasné Sebastiánovy nehody), v Nizozemsku mu byla roku 1980 udělena za román First Two Lives of Lukas-Kasha (První dva životy Lukase-Kashy) cena "Silver Slate-pencil" za nejlepší knihu pro mládež. Podle jeho příběhu The Black Cauldron (Černý kotel) natočil Disney r.1985 animovaný film. Kniha tří zjevení, z níž je dnešní úryvek, je první ze série Kroniky Prydainu (celkem 5 fantasy příběhů), které Alexander napsal na motivy velšských mýtů. Hlavní hrdina Taran, pasáček vepřů, stále touží po dobrodružství, ale v jeho okolí se nic zvláštního neděje - až do okamžiku, kdy mu uteče prasátko, respektive prasnice oplývající věšteckými schopnostmi. Taran narazí na Zlo potulující se po Prydainu, které ztělesňuje Rohatý král. Se skupinou podivuhodných a skvělých přátel, které na své pouti potká, začne Taran bojovat proti nepřátelům své země. První kniha Kronik Prydainu vyšla roku 1964 a autor v ní vytvořil jedinečný pohádkový svět nava zující na knihy J.R. R. Tolkiena či C.S. Lewise, ale vždy s trochou nadsázky a parodií žánru fantasy. Příběhy a dobrodružství však pokračují... a také Albatros připravuje další díly Černý kotel, Llyrský hrad, Taran poutník a Král králů.