Špindlerová: Ztratilo se mi všechno

12:39 , aktualizováno 12:39

Herečka Petra Špindlerová, která v seriálu Rodinná pouta hraje sekretářku Haničku, odjela na konci listopadu do Indie. Do jedné z nejlidnatějších zemí světa cestovala již potřetí a ani tentokrát se to neobešlo bez problémů.