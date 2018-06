Špinavá Praha a krásná Provence

* JAK JSEM POTKALVelice dlouho, vlastně už od svých fotografických začátků, rád fotografuji lidi tvůrčí. Nemyslím tím slůvkem tvůrčí pouze umělce, ale všechny lidi bez rozdílu profese, oboru, kteří svou prací nebo tvorbou za sebou nechávají stopu. Stopu v podobě díla. Tou stopou může být plot kolem zahrádky na konci vesnice stejně jako dobře vydlážděný chodník, hrníček na kávu nebo kniha. Ta je vlastně dobrým příkladem - k jejímu vzniku bylo třeba mnoho tvůrců. V prvé řadě autor - ale společně s ním se na vzniku knihy podílí grafik, tiskař, knihař… Každý se třeba účastní malým podílem, ale jsou nezastupitelní. Autor vkládá obsah, ale až ti další dílu dodají viditelnou podobu. Jsou některé vzácné obory, kdy jeden člověk může být autorem obsahu i jeho realizace. Jedním z nich je malířství. Malíř dává svému dílu obsah, myšlenku, sdělení, kterým diváky chce oslovit, i viditelnou formu. Ta je cestou, po které by se sdělení mělo k divákovi dostat. Tak je tomu v ideálních případech, kdy dokonale řemeslně zvládnutá technika umožní tvůrci malíři promluvit, oslovit svého diváka. Není rozhodující, kolik diváků schopných sdělení "přečíst" dílo najde. Všichni známe příklady, kdy dílo v době svého vzniku nepochopené a odmítané je dnes srozumitelné nejširšímu okruhu diváků. Za vznikem díla je jeden autor, malíř, který pracuje zpravidla v naprostém osamocení. Nevím, proč a jak dílo ovlivňuje vnější podobu svého tvůrce. Možná je to právě osamělost a hluboké soustředění, které se viditelně zapisují do vnější podoby velkých osobností. Pro tu zvláštní propojenost díla a podoby osobnosti jsem se vždy těšil z příležitosti setkat se s některou z velkých postav výtvarného umění s kamerou v ruce. Jednou z těch vzácných příležitostí je mé setkání a významným českým malířem Otakarem Kubínem.Bylo to na podzim v roce 1962. V elice nevlídný den, sychravo, na Žižkově seděla žlutavá mlha plná kouře. Světlo skoro žádné, i když bylo teprve časné odpoledne. Šel jsem na první setkání s malířem Kubínem, které mi tenkrát zprostředkoval sochař B. Koubek, přiznám se, docela bez nadšení. Jít fotografovat špinavou a nevlídnou žižkovskou ulicí malíře slunných krajin a portrétů plných jasu opravdu není moc inspirující. Ani první setkání s Otakarem Kubínem, který se po mnohaletém pobytu v jižní Francii vrátil na začátku padesátých let do staré vlasti, nebylo veselé. Stárnoucí malíř, který ve Francii získal už v roce 1925 občanství a zařadil se ve dvacátých a třicátých letech mezi tehdejší výtvarnou špičku, zatoužil po druhé světové válce po domově. Pro návrat do Prahy si však vybral patrně nejnevhodnější chvíli - rok 1951. Všechny přísliby tehdejších oficiálních míst, nabídky profesury na Akademii se ukázaly jen planým lákadlem. K ubínovi bydleli na Žižkově, za ateliér sloužil jeden ze dvou pokojů jejich bytu. Místo výhledu v Provence, kdy bylo možné z každého okna hledět na jinou část krajiny, a který Kubín v Simiane tak miloval (a také maloval), viděl malíř v Praze z oken jen přes špinavou ulici na protější špinavě šedou zeď. V tom malém bytě s mizerným výhledem mi Otakar Kubín s notnou dávkou nostalgie vyprávěl o zvláštním světle nad Provence, o horách na obzoru pod zvláštně modrou oblohou. Na stojanu byla rozmalovaná krajinka, vzpomínka na slunnou a voňavou jižní Francii.Občas jsem Kubína na Žižkově navštěvoval, až mi jednoho dne oznámil, že se vrací do Francie, do milované vesnice Simiane la Rotonde. Paní Kubínová, malířova druhá žena, rodačka z jižní Francie, skoro plakala radostí, že se opět vrátí domů. K ubínovi odjeli v roce 1964, čas od času jsme si vyměnili dopisy, některé dokonce došly... Jednou mi malíř napsal, že bych měl přijet si krajinu, o které mi často psal, také prohlédnout a vyfotografovat. Marné bylo vysvětlování, že odjet do Francie není jednoduché, Kubín za pár měsíců ve Francii stačil zapomenout všechny "zvláštnosti" tehdejšího Československa. Pak poslal dopis s pozváním, ke kterému přiložil i pozvání oficiální, jež adresoval snad ministerstvu školství. Psal, že by bylo dobré, kdybych jako student výtvarné fotografie na FAMU dostal možnost vyfotografovat českého malíře ve Francii a že mě tedy zve. Díky formulaci dopisu a patrně i tehdy počínajícímu mírnému "oteplování" jsem se do Francie dostal. Moje první cesta do ciziny vedla do zastrčeného kouta Provence, do vesničky, která tehdy byla jen na nejpodrobnějších mapách. Prochodil jsem s Kubínem celé široké okolí. Poznal jsem krajinu, o které mi v žižkovském bytě vyprávěl. Je daleko krásnější, než jsem si představoval. Je taková, jakou cítíte z nejlepších K ubínových obrazů. Tehdy jsem jeho pražský smutek pochopil.Na začátku podzimu nebo spíš na sklonku provensálského léta roku 1969 jsem se s Otakarem Kubínem setkal ještě jednou. Tenkrát jsem ještě netušil, že je to naposled. V Praze definitivně skončilo Pražské jaro, začalo se opět prudce ochlazovat. Cestování do světa, který se pro nás pomalu otevřel, opět skončilo. Byl nádherný podvečer, krajina v mírném mlžném oparu dostávala jemné pastelové barvy, ty jemné tóny, kterým se na nejlepších Kubínových obrazech ani nechce věřit. Seděli jsme na terase před malířovým domem. Starý pán mlčky hleděl do své krajiny. Najednou jsem měl pocit, že se s ní v duchu loučí. Slunce se schovalo za kopce, někam za Cézannův Mont St. V ictoire, na krajinu spadl soumrak. Dopili jsme čaj a rozloučili se. Na schodech z terasy jsem se ještě otočil a naposledy přiložil k oku svou dost ošoupanou leicu. Malíř mi zamával. Naposledy. Na filmu zůstalo poslední gesto. Poslední rozloučení. Za několik dní, již v Praze, jsem se dozvěděl, že 17. října 1969 Otakar Kubín zemřel. Zůstalo za ním jeho velké dílo a na mé fotografii, na patrně poslední fotografii jeho života, jeho gesto rozloučení. Vzpomínka na poslední setkání.