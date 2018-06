Spilka ze SuperStar je sám, přítelkyni ale nehledá

"To je zatím ve hvězdách. A že jsem favorit? Každý týden se přízeň lidí mění podle toho, jak kdo z nás zazpívá. Jsme v podstatě ještě na začátku," prohlásil.

David nemá v současné době žádnou dívku. "Měl jsem přítelkyni, chodili jsem spolu tři a půl roku, ale před časem jsme se rozešli, takže jsem volný. Konkurs ale rozhodně nebudu vyhlašovat. Dívku si najdu sám," řekl se smíchem.

Dvacetiletý finalista si uvědomuje, že štěstí je velmi vrtkavé a stát se může cokoliv. Zpěv rockové balady by však v neděli měl být skvělou ukázkou Spilkova pěveckého umění. "Pak už to může být horší, ale publikum mi dodává sebevědomí. Když se fandí, dám do zpěvu daleko víc," přiznal olomoucký rodák, který je vlastně už ostřílený zpěvák. Působí hned ve čtyřech tamních kapelách a kromě zpěvu hraje i na klávesové nástroje.

Jeho koníčkem je také capoeira - brazilské bojové umění kombinující prvky hudby a tance. David se věnuje jak tradičnímu Angola-stylu, tak modernímu stylu regional.

Nynější popularitu snáší vcelku dobře a přenesl se i přes fakt, že se mu bulvár šťourá v soukromí. "Otec má skutečně firmu a distribuuje pracovní ponožky. Skutečně se tím živíme. A co je na tom?" pozastavuje se nad nedávným článkem v bulváru.

Zájem fanynek si prý zatím ještě moc neužil a docela se na něj těší. "Moc času nemáme, buď jsem na hotelu, nebo jsem zavřený v ateliéru a zkouším. Pár obdivných SMS jsem už dostal. Tak jsem odpověděl, že děkuju," podotkl lakonicky.