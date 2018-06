Špidlová střídá Zemanovou

Vybavíte si její tvář? Že ne? Ale vždyť byla čtyři roky „druhou dámou“ - ženou českého premiéra. Jenže Ivana Zemanová se publicitě vyhýbá, její fotografie neuvidíte na titulních stranách novin ani časopisů. Nemá ráda novináře. Ubližují prý jejímu manželovi. „Ne, nezlobte se, nebudu s vámi mluvit,“ odpovídá na písemné či ústní žádosti o rozhovor či alespoň zodpovězení několika otázek.

Jdeme na pivo!

„Přijeďte, nějak to uděláme,“ slibuje do telefonu žena, která Ivanu Zemanovou ve „funkci“ manželky premiéra vystřídá.



Za Viktorií Špidlovou se zatím musí cestovat do Jindřichova Hradce. Její odvážný účes a sportovní oblečení jen málo ladí s někdy až moc střízlivým stylem jejího muže Vladimíra. Působí nezvykle otevřeně, energicky, fotograf nemusí žadonit o úsměv či o žertovnou pózu, neodmítne žádnou otázku a z těch méně příjemných umí elegantně vybruslit. „Ta snad musela na tuhle novou roli trénovat!“ řeknete si. Paní Špidlová se tomu jen směje: „Pojďte raději na pivo. Aspoň uvidíte, jak je tady v Hradci krásně,“ říká pyšně a přitom ví, že se bude muset za pár týdnů stěhovat do Prahy. S těžkým srdcem, nezapomene vždy dodat.



Na čas bude muset opustit svoji milovanou práci. Je vedoucí hudebního oddělení knihovny v Jindřichově Hradci, kterou i ona pomáhala vybudovat z bývalých vojenských kasáren. Moc často se zřejmě nepodívá ani do panelákového 1+1, na kterém jí vyhovovalo to, že v něm nemusí příliš dlouho uklízet. Kramářova vila je přece jen o něco rozsáhlejší. „Ale rozhodně v ní nebudu sedět, koukat z okna, žehlit košile a čekat, až se mužíček vrátí domů. Chci si najít nějakou práci,“ prohlásila Viktorie Špidlová v rozhovoru pro MF Dnes. „Nebudu profesionální manželka.“



A když to říká, tváří se odhodlaně.

Zeman zahradníkem? Nikdy!

Zamilovaná Ivana, tehdy ještě Bednarčíková, také svého muže až dosud následovala a několikrát se kvůli němu stěhovala. Někdy až moc ochotně.



Když si coby studentka posledního ročníku brněnské filozofické fakulty v roce 1990 přečetla v jednom z rozhovorů s tehdejším mimořádně oblíbeným bonmotistou-prognostikem, že hledá sekretářku, opustila město i rozepsanou diplomovou práci a vydala se do Prahy. Zeman ji nejprve odbyl a poslal dostudovat. Ale za tři roky si těhotnou Ivanu vedl k oltáři.



Do rodné Bystřice pod Pernštejnem, kde žila její matka, pak Ivana jezdila jen na návštěvu.



Poslední stěhování však manžele Zemanovy rozdělí.



Kde budete bydlet, když už nebudete premiérem a budete muset opustit Kramářovu vilu? slyšel často Miloš Zeman, když se blížil konec dosavadní politické kariéry. „Na své chalupě na Vysočině! Budu tam mít klid, budu hodně číst a užívat si důchodu.“



A co na to vaše žena, pane premiére? „Musím přiznat, že ta mé nadšení bohužel nesdílí.“



Ivana Zemanová chce zůstat v Praze a manžela hodlá pouze navštěvovat. Do dvou malých, předpotopně zařízených místností s černobílou televizí, malé kuchyňky a společné předsíně by se tříčlenná rodina beztak vešla jen stěží. Chalupa ve Veselí má navíc jen miniaturní dvorek. Zahrádku tam nenajdete. „Já říkám bohudík, má žena bohužel,“ odkrývá bezelstně Miloš Zeman svůj vztah k chalupaření a zahradničení. Kramářova vila, ale i jiné domy, kde zatím Zemanovi bydleli, měly vždy kus pozemku s pečlivě udržovaným trávníkem, skalkami a terasou, kde se dalo příjemně posedět a třeba i něco ugrilovat.

Která z nich je odvážnější?

Kdyby byli Zemanovi bezdětní, možná by se Ivana přece jen nechala přemluvit k poklidnému venkovskému stylu a k živobytí z expremiérových úspor. Jenže dcera Kateřina půjde po prázdninách už do třetí třídy a její matka si přeje, aby pokračovala v Praze. „Má tady tak jako já jisté zázemí,“ říká k tomu Ivana Zemanová. A na to, že svého otce nevidí tak často jako jiné děti, si prý Kateřina už zvykla.



Druhého rodiče jí navíc nahrazovala i Ivanina maminka, která se k nim do Kramářovy vily před pár lety přistěhovala. Obě ženy tak spolu zvládly celou domácnost a vychovávaly Kateřinu. Obešly se bez hospodyň nebo jiných pomocníků. Prý i kvůli tomu, aby zabránily definitivní ztrátě soukromí.

I když by se při pohledu na fotky, na nichž Ivana Zemanová žehlí manželovu košili či nese kávu na stůl, mohlo zdát, že se z ní stala domácí puťka, není to tak docela pravda.



„Měla snahu začít pracovat,“ tvrdí žena, která, ač o dost mladší, byla Ivaně Zemanové jednu dobu velmi dobrou přítelkyní. „Možná i lituje, že nedokončila vysokou školu. Zdokonalila se však ve francouzštině a sehnala si místo na ministerstvu kultury. Když nemohla trávit volný čas s Milošem, našla si pár kamarádek, s kterými zašla do kina nebo do divadla. Třeba tohle by jí na Vysočině určitě chybělo.“



Ivana Zemanová tedy má také snahu žít si svůj život a jít vlastní cestou.

Odvahu a jiskru Viktorie Špidlové však nemá. Ta například jednou přišla naproti svému manželovi na Úřad vlády jen tak v bermudách a s vlasy stejně kratičkými, jak je nosí nyní, s tím rozdílem, že byly lehce do oranžova.



Možná si pak šli někam zaběhat.