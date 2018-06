Špidlová: Nevěru bych asi neodpustila

Velkolepá reprezentace manžela není pro Viktorii Špidlovou tak typická, jako například pro Dagmar Havlovou. Paní premiérová svého muže spíš nenápadně doprovázím, pokud to společenská příležitost vyžaduje.

Občas ale mezi politickou špičku přece jen musí. Myslí si, že paní Klausová je vstřícná a že problémy mezi nimi nebudou. "Jestli bych tak jako paní Klausová dokázala manželovi odpustit nevěru? Záleželo by samozřejmě na okolnostech, ale myslím, že by mě tato skutečnost velmi silně zasáhla a vůbec nejsem přesvědčena, že bych mu dokázala odpustit," odpověděla čtenářce.

Jako jedna z mála manželek nejdůležitějších mužů v zemi nepřestala chodit do práce. Po zvolení svého manžela premiérem České republiky opustila hudební oddělení veřejné knihovny v Jindřichově Hradci, přestěhovala se za ním ze sídlištního bytu 1 + 1 v Jindřichově Hradci do Kramářovy vily a nastoupila do knihovny v Akademii věd v Praze.

Dvaapadesátiletá Viktorie Špidlová věří, že se jí podaří náročné státnické" i knihovnické povinnosti skloubit. "Naštěstí mám plavoucí pracovní dobu."

Premiérova žena každý den absolvuje půlhodinovou cestu do práce i domů po svých. Automobil neřídí, vlastního šoféra nemá. "V Jindřichově Hradci jsem si na takové procházky zvykla a beru to jako rozcvičku."

Narodila se v Třeboni v rodině evangelického faráře, jako prostřední ze tří sourozenců. Se stejně starým Vladimírem Špidlou se seznámili roku 1987 v jindřichohradecké knihovně, kde do manželova nástupu do funkce premiéra pracovala. Vzali se roku 1994. V té době byli již oba rozvedeni se svými předchozími partnery.

Viktorie Špidlová patří společně se svým nynějším mužem k zakládajícím členům jihočeské ČSSD. S manželem si rozumějí nejen v osobním životě, ale také mají stejné politické názory. Láskou i starostí paní Špidlové je také anglický buldok Maxim.

K jejím zálibám patří chození do přírody, hra na kytaru a klavír, literatura a divadlo, kterému se v mládí ochotnicky věnovala.

Z prvního manželství má současná paní Špidlová dceru Hanu (27), která je výpravčí v Českých Budějovicích a syna Lukáše (25), jenž studuje hru na violoncello v posledním ročníku hudební fakulty pražské AMU. Oba již bydlí samostatně. Se syny Vladimíra Špidly z prvního manželství, Kryštofem a Šimonem, se sourozenci nestýkají.