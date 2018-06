Špidla se antraxu nebojí

"Česká hygienická služba je obecně jedna z nejlepších na světě a myslím si, že ohrožení momentálně nepřesahuje stupeň, jejž bychom nebyli schopni zvládnout," řekl Špidla. Místopředseda vlády však nepopřel možnost, že nebezpečná zásilka by mohla ohrozit například některého z představitelů tzv. silových resortů.

"Samozřejmě nemůžete vyloučit, že někdo bude zakalkulován do strategického rozhodnutí a stane se obětí podobného útoku. Takové riziko ale nevidím jako příliš vysoké," zdůraznil Špidla.

Vicepremiér přivítal návrh podezřelé zásilky ničit, protože jejich počet rychle narůstá. "Ten návrh má své opodstatnění. Opravdu nebezpečných zásilek je pranepatrné množství, ale obava z nich je velká. Proto se prověřují i věci naprosto zbytečné. Pravda je, že bezpečnostní systémy musí znovu a znovu pracovat naprázdno. Tím pak nejsou k dispozici v nebezpečích, která jsou reálná. Pořád je větší pravděpodobnost, že se stanete obětí autonehody či nákazy salmonelou, než antraxu. Systémy jsou planými poplachy přetěžovány a nemohou dělat to, co by měly," vysvětlil vicepremiér.

Ty, kteří se baví zasíláním podezřelých zásilek, by Vladimír Špidla nechal přísně potrestat. Jejich počínání totiž pokládá za velmi nebezpečné. "Trestal bych je podle paragrafu o šíření poplašné zprávy a považoval bych to za dost vážné. Pokud bych byl v roli jejich soudce, tak bych trest zřejmě neukládal ve spodní hranici sazby. Lidé se bojí a působit někomu v této situaci obavy je velmi zlé a špatné," míní místopředseda vlády.