Spice Girls zřejmě na olympiádě vystoupí, kvůli Beckhamové naposled

Všechny bývalé členky skupiny Spice Girls byly nadšené nabídkou na vystoupení během tak prestižní události, jako jsou olympijské hry. Kromě Victorie Beckhamové. Svým přístupem své kolegyně rozčílila a ty jí teď nemohou přijít na jméno, ačkoli podle deníku Daily Mail nakonec na nabídku kývla.

"Po olympiádě si neumím představit, že bych s ní promluvila, natož s ní byla na pódiu. Mel B měla pravdu, ztratila zápal pro kapelu," citoval server MailOnline neoficiální vyjádření Geri Halliwellové.

Beckhamová chce kariéru zpěvačky uzavřít a být uznávána jako módní návrhářka. Její mluvčí dosud kolem vystoupení na olympiádě mlží. "Olympiáda je jednou z mnoha zajímavých nabídek, ale ještě nebylo vydáno žádné prohlášení nebo potvrzení, takže jsou to v tuto chvíli jen spekulace."

Spice Girls v roce 2007 - Turné Spice Girls odstartovalo ve Vancouveru (3. prosince 2007)

Beckhamová původně svůj souhlas podmiňovala účastí Davida Beckhama v britském výběru. Toho ale trenér nepovolal.

Podle deníku Daily Mail je ale přesto vše již dohodnuto a zveřejnil dokonce písně, které by Spice Girls měly zazpívat. Bude to slavné Wannabe a píseň Spice Up Your Life. Na závěrečném ceremoniálu mají kromě nich vystoupit také Take That, George Michael a The Who.