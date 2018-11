Spice Girls už nemám co dát. Navíc mám strach zpívat, přiznala Beckhamová

„Kdysi jsem se rozhodla splnit si své nejtajnější sny. Chtěla jsem všem ukázat, že když to dokážu já, může každý. Pokud něco opravdu chcete, nic vás nezastaví. Před mnoha lety jsem spolu s ostatními Spice Girls odstartovala podporu všech žen. Teď dělám vlastně to samé, ale prostřednictvím svých módních modelů. Omlouvám se všem fanouškům, že mě neuvidí na turné, ale mikrofon jsem už dávno pověsila na hřebík. A popravdě, mám ze zpívání po takové době i strach,“ přiznala Victoria Beckhamová při přebírání ceny Fashion Icon.



Manželka fotbalisty Davida Beckhama se o svém rozhodnutí rozpovídala i v rozhovoru pro listopadové vydání australské edice magazínu Vogue.

„Šla jsem se do Vegas podívat na koncert Eltona Johna. Byla to jedna z nejlepších show. Seděla jsem v první řadě a viděla ho zpívat písně, které zpívá celou věčnost. Jeho vášeň a prožitek byly neskutečné, i po všech těch letech. Pár nocí nato jsem vystupovala v Madison Square Garden se Spice Girls a říkala si, že je skoro ztráta času, když tomu dávám šanci. Vážím si období, které jsem s dívkami strávila, ale nemám zkrátka to, co dokáže předvést Elton po všech těch letech. Nebylo tam nic víc. Jen moje děti v publiku, kterým jsem chtěla ukázat jejich mámu na koncertě Spice Girls. Skupině už nemám co dát,“ řekla Beckhamová.

Zpěvačka v rozhovoru také přiznala, že páté dítě manželovi vymluvila proto, aby se jím mohla stát její módní značka Victoria, pro niž naplno pracuje téměř každý den.

Slavná dívčí formace Spice Girls se domluvila na obnovení a vyjede příští rok na turné. Comebackové koncertní turné Spice Girls odstartuje 29. května 2019 v Manchesteru a bude zakončeno 15. června v Londýně. Zúčastní se ho Mel B, Mel C, Emma Buntonová a Geri Hornerová.