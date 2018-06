Spice Girls na olympiádě byly fajn, ale už nikdy víc, říká Beckhamová

Victoria Beckhamová , Emma Buntonová, Mel B, Mel C a Geri Halliwellová coby Spice Girls jsou minulostí. Bývalá Posh Spice, tedy Victoria Beckhamová, nevidí důvod k návratu.

"Už to nikdy neudělám. Vystoupit na olympiádě byla neuvěřitelná čest. Byla jsem na to tak hrdá a také pyšná, že jsem Britka. Byl to ideální čas říct: 'Bylo to skvělé. Děkuju všem, to je vše.' Někdy musíte vědět, kdy je čas odejít," řekla Beckhamová pro italskou a španělskou mutaci magazínu Vanity Fair.

Manželka fotbalisty Davida Beckhama se naplno věnuje módě. Jak sama přiznala, při práci čerpá také ze své hudební minulosti.

"Spice Girls byly úspěšné, protože jsme oslavovaly ženy. To je důvod, proč dělám to, co dělám dnes," prohlásila čtyřnásobná matka.

Po olympiádě se kapela společně ukázala ještě na premiéře muzikálu s jejich písničkami, který ovšem moc úspěšný nebyl a skončil se ztrátou (více zde).

Spice Girls na premiéře muzíkálu Viva Forever! v roce 2012: