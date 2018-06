Spice Girls si vyberou vlastní dvojnice do muzikálu

Bývalá Spice Girl Geri Halliwellová tak dlouho prosila britské producenty, aby udělali muzikál o dívčí skupině, která ji a další čtyři zpěvačky proslavila, až na tento nápad kývla producentka Judy Craymerová. Ta má na kontě úspěšný muzikál Mamma Mia! s hity skupiny Abba.

V muzikálu nazvaném podle jedné z nejslavnějších písní skupiny Spice Girls Viva Forever se autorka Geri Halliwellová neobjeví. Nebudou v něm hrát ani Victoria Beckhamová, Melanie Chisholmová, Melanie Brownová a Emma Buntonová, ale profesionální muzikálové herečky, které vyjdou z konkurzu. Pětice skutečných "spajsek" by měla svou dvojnici zvolit ve finálním castingu.

Scénář a předlohu pro muzikál připravila Geri a bývalý manažer skupiny Spice Girls Simon Fuller.

"Pro mě je důležité, aby se na jevišti objevilo to vzrušení, styl a humor skupiny Spice Girls," uvedla Craymerová s tím, že muzikál by mohl být uveden poprvé v sezoně 2011.

Carymerová se téměř se všemi zpěvačkami ze Spice Girls kvůli muzikálu sešla a byla překvapena, jak přátelské k sobě byly. "Všechny jsou hrdé matky a to je věc, která je znovu spojila. Je z nich cítit vzájemné přátelství," řekla Craymerová.

Na setkání chyběla jen Mel B, která žije v Los Angeles se svou dvouletou dcerou Angel, jejímž otcem je údajně herec Eddie Murphy. Ten však odmítá dítě přijmout, dokud jeho otcovství neprokážou testy DNA.

Příběh muzikálu Viva Forever nebude podle producentky popisovat osudy zpěvaček. Bude fiktivní, ale jeho postavy mají mít znaky připomínající dívky ze Spice Girls. "Nebude to jejich životní příběh. Bude to vymyšlené, ale měli byste získat pocit, že to je o skupině žen, které znáte, a samozřejmě to bude celé spojené s jejich muzikou," řekla Craymerová, která věří, že bude muzikál velkým hitem.