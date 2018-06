Spice Girls se vracejí

12:19 , aktualizováno 12:19

Nejpopulárnější dívčí skupina devadesátých let, britské Spice Girls, se možná příští rok vrátí zpět na scénu. Buď v pěti, nebo ve čtyřech. Pět let poté, co skupinu opustila Geri Halliwellová a způsobila tím rozpad kapely, začaly nejméně čtyři z pěti původních členek uvažovat o návratu na scénu. Chtějí v příštím roce odehrát nejméně dva koncerty, jeden v Londýně a další ve Spojených státech. Považují to za povinnost vůči fanouškům.