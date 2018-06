Spice Girls se sotva pozdraví

Mel B, která se pokouší v Hollywoodu rozjet hereckou kariéru, se s Geri potkala při nakupování.

"Jen tak jsem procházela obchodním domem v Los Angeles a najednou se naproti zjeví Geri. Byla jsem zaskočená, pozdravila jsem ji a najednou jsem jí neměla co říct. Cítila jsem se v tu chvíli trapně. S Geri jsme bývaly jako sestry, ale teď děláme každá svůj job a nestýkáme se. Bylo opravdu zvláštní se takhle potkat a přitom skoro nemluvit," prozradila Mel B. listu Daily Star.

"Ani jsme neměly čas vidět se poté, co jsme se jako Spice Girls rozešly. Ve skutečnosti není nic, co bych jí potřebovala nevyhnutelně sdělit. Vážně nevím, o čem bych s ní při delší schůzce mluvila. Je to smutné, ale je to tak," dodala Mel B, která je nyní odhodlaná za každou cenu prorazit i v Americe.

S kariérou to myslí vážně, což naznačují její přípravy na roli v muzikálu Rent, který se bude hrát na newyorské Broadwayi. "V ideálním případě bych moc ráda produkovala nějaký americký sitcom a taky si v něm třeba zahrála. To jsou ale zatím jen sny," uvedla Mel B.