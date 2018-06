Spice Girls opět spolu?

Osmadvacetiletá Victoria uspořádala večeři pro své čtyři kolegyně ve svém domě v Hertfordshiru. Je to poprvé, co se dívky sešly v jedné místnosti od odchodu Geri Halliwellové ze skupiny v květnu 1998.

"Ano, setkaly se, ale byl to jen přátelský večírek. Každá z nich má své sólové projekty," rázně odmítla oficiální mluvčí Beckhamové vehementně se šířící zprávy o tom, že se brzy vrátí na scénu pětičlenná dívčí skupina Spice Girls.

"Victorie uzavřela nový kontrakt, Emma, jak se zdá, také, Geri se zabývá jinými projekty. A tak je zcela bláznivé tvrdit, že budou opět zpívat spolu," dodala mluvčí.

Jiné zdroje ovšem tvrdí, že projekt zničila Mel C, která měla prohlásit, že by to ohrozilo její kariéru.

Skupina Spice Girls natočila devět hitů, které vítězily v hitparádách, jejich debutového alba se prodalo 28 milionů exemplářů. Oficiálně se skupina rozpadla v roce 2000 po natočení alba Forever, ale už v roce 1998 ji opustila Geri Halliwelová. Večírek u Beckhamové byl jejich prvním společným setkáním.

Říká se, že nyní každá z nich, tedy osmadvacetiletá Melanie Brownová (Scary), sedmadvacetiletá Emma Buntonová (Baby), devětadvacetiletá Melanie Chisholmová (Sporty), třicetiletá Heri Helliwelová (Ginger) a sedmadvacetiletá Victoria Beckhamová (Posh), vydělává kolem dvaceti milionů liber, i když je jejich sólová kariéra různá a také různě úspěšná.

Pokud by se Spice Girls skutečně daly opět dohromady, byla by to podle vyjádření hudebních byznysmenů opravdová bomba. Není divu, když projekt znovuobjevení Spice Girls by mohl vynést padesát až osmdesát milionů liber.