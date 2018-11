Spice Girls vydělají miliony, ukázaly se poprvé od oznámení návratu

„Opravdu jsem si nemyslela, že se to někdy stane. Dost lidí také ví, že jsem si nebyla jistá, jestli to chci, ale nyní se na to hodně těším,“ řekla Mel C.

Členky kapely, které se proslavily v 90. letech a skončily v roce 2000, vyjedou na turné příští rok v červnu. Skupina bude vystupovat pouze ve čtyřech, bez Victorie Beckhamové (44).

Britské turné začne 1. června 2019 v Manchesteru, následovat budou koncerty v Coventry, Sunderlandu, Edinburghu, Bristolu a v Londýně. Prodej lístků bude zahájen v sobotu 10. listopadu 2018.

Radost z návratu Spice Girls na sociálních sítích sdílela spousta celebrit. Své příznivce pobavila například zpěvačka Adele, která se netají obdivem k dívčí skupině. Na Instagramu zveřejnila fotku z dětství s plakáty Spice Girls na zdi v pokojíčku.

Původně média spekulovala, že každá zpěvačka za nové turné dostane v přepočtu 300 milionů korun. Nakonec to ovšem bude asi kolem 65 milionů.

Skupina Spice Girls vznikla „uměle“ v roce 1994 a mezinárodní slávu si získala hned prvním singlem Wannabe. Vrchol kariéry pro ni znamenal rok 1997, kdy vyšla druhá deska Spiceworld (natočen byl i stejnojmenný film) a kdy byly Spice Girls cenou Brit Awards korunovány královnami britského popu.

V roce 1998 opustila skupinu Geri Halliwellová, nyní Hornerová, a zbývající čtveřice se rozešla po vydání alba Forever v roce 2000. Všechny Spice Girls se víceméně pokoušely o sólovou kariéru, ale prorazit se podařilo jen Hornerové, známé jako Ginger Spice, a Melanii Chisholmové alias Mel C. Victoria Beckhamová se proslavila manželstvím s fotbalistou Davidem Beckhamem a kariérou módní návrhářky. Členkami kapely jsou ještě Emma Buntonová a Melanie Brownová alias Mel B.

Právě Mel B v rozhovoru s televizní stanicí ITV uvedla, že po britském turné by mohlo následovat i turné celosvětové. A jak dodala, doufá, že se k nim Victoria na některá vystoupení připojí.