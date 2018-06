Spice Girls místo olympiády zazpívají královně k výročí, tvrdí Mel B

Mělo to být tajemství, o němž by se svět dozvěděl až těsně před oslavami šedesáti let vlády královny Alžběty II., která na trůn usedla 6. února 1952. Oficiální oslavu ale země pořádá až 4. června tohoto roku. A právě na oslavách v Buckinghamském paláci se měly jako největší překvapení objevit Spice Girls.

Jenže prostořeká Melanie Brownová alias Mel B to vyzradila v interview pro australskou televizi. Když se jí zeptali, zda Spice Girls budou vystupovat na zahajování letních olympijských her 2012.

"Ach, já myslím, že koncert pro královnino výročí je tou akcí, na kterou se budu víc zaměřovat, aby vyšla," prohlásila zpěvačka.

Mel B si v tu chvíli uvědomila, že vyzradila tajemství, znervózněla a rychle změnila téma. "Budu mít z toho průšvih. Je to pořád tak zatraceně tajný projekt," přiznala později v zákulisí.

Skupina Spice Girls vznikla v roce 1994

Kapela měla být překvapením i na letní olympiádě v Londýně. Její vystoupení ale zatím není jisté, protože Victoria Beckhamová s tím zatím nesouhlasila (více zde).