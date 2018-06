Bývalá Spice Girl Mel C se po deseti letech rozešla s otcem své dcery

Melanie Chisholmová alias Mel C se dlouho trápila tím, že je poslední z členek skupiny Spice Girls, jež nemá dítě. Dceru Scarlet počala s přítelem Thomasem Starrem po náročné léčbě neplodnosti. Rodiče si ale tři roky po příchodu potomka na svět přestali rozumět.

Mel C žila s o sedm let starším stavebním investorem deset let ve společném domě na severu Londýna. Nikdy se nevzali a svůj vztah neprobírali v médiích.

Mel C s přítelem Thomasem Starrem a jejich dcerou Scarlet

V jednom z mála rozhovorů, kde promluvila o vztahu se Starrem, prozradila, že jsou vlastně protiklady. "Chtěla bych svůj dům řídit s vojenskou precizností, ale bohužel tam žije i někdo jiný, muž. Ten mi to kazí. Asi jsme dobrá kombinace, protože on je velmi spontánní a já chci mít vše organizované," řekla serveru Good Housekeeping zpěvačka, která se teď stala porotkyní britské Superstar.

Letos v květnu se nechala slyšet, že by chtěla další dítě. Se Starrem už to ale zřejmě nebude.