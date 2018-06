Spice Girl Emma Buntonová se prý na Valentýna vdala

10:11 , aktualizováno 10:11

Členka populární britské dívčí skupiny Spice Girls Emma Buntonová se prý během tajné oslavy svátku svatého Valentýna vdala za svého dlouholetého přítele Jadea Jonese. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na přátele této populární hvězdy známé jako Baby Spice. Buntonová odmítla tyto zprávy potvrdit. "Můžete si vytisknout, co chcete - bude to celkem legrační," vzkázala novinám The Sun.