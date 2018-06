Spermabanka je mnohdy pro manželský pár poslední možností

Co nejvíce dárce i příjemce zajímá: Kvalita spermatu Muži darující sperma musí být vyšetřeni na spermiogramu, který prokáže nadprůměrné množství spermií. Bezpodmínečné je také genetické vyšetření a celková zdravotní prohlídka včetně testů na HIV či jiné choroby. Anonymita Dárci i příjemci spermií jsou anonymní. Anonymita je zaručena systémem dvojího kódování. Riziko případného setkání dětí stejného biologického otce je minimální. Takováto pravděpodobnost byla lékaři spočítána na pravděpodobnost srážky planety Země s jinou planetou.

I z tohoto důvodu proto přibývá partnerských dvojic, které nemohou mít přirozenou cestou svého potomka. Přestože jsou technologie vedoucí k oplodnění ženského vajíčka stále dokonalejší, nezanedbatelnou roli dosud hrají i spermabanky, jež schraňují kvalitní genetický materiál.Jihomoravský region nejvíce zásobuje spermabanka v První gynekologicko-porodnické klinice Masarykovy univerzity v Brně. "Ročně nás navštíví necelá tisícovka neplodných párů," řekl vedoucí andrologické laboratoře Igor Crha.Spermabanka slouží k uchování zdravých spermií, které lékaři získávají od dobrovolných dárců. "Muži, kteří k nám chodí dávat spermie, by tento čin měli brát jako pomoc bližním. Těm, kterým nepomohly žádné techniky umělého oplodnění partnerovou spermií a biologickým otcem tedy manžel být nemůže," vysvětlil Crha.Sperma může dávat jakýkoli muž, který podstoupil zdravotní a genetické prohlídky, a jehož ejakulát obsahuje nadprůměrné množství spermií. Odběr spermií je docela prozaický. "V odběrové místnosti vybavené koženou sedačkou a zásobou lechtivých časopisů dárce docílí ejakulace masturbací. Jeho spermie potom uschováme pod kódem. Anonymita dárců i příjemců je stoprocentně zaručena," vysvětlil Crha.Brněnská spermabanka uchovává stovky dávek spermií, které jsou uloženy v tekutém dusíku při teplotě téměř dvě stě stupňů Celsia pod bodem mrazu. Takto uložené spermie mohou být uchovány i několik let."Manželé, u kterých selhaly všechny možnosti, aby se stal partner ženy biologickým otcem jejich dítěte, dostanou tabulku, ve které vyplní své požadavky. V podstatě tak mají možnost ovlivnit, jaké dítě bude žena mít," uvedl Crha. Každý kód, pod kterým jsou spermie uschovány, totiž obsahuje základní tělesné a psychické vlastnosti dárce. "Mají-li partneři nějaké přání, týkající se například barvy vlasů, či očí, výšky nebo vzdělání, snažíme se jim vyhovět. Genetika je však záludná," dodal.Stálých dárců spermatu dochází do gynekologicko-porodnické kliniky okolo dvou desítek. "Někdy se nás ptají, zda byly jejich spermie použity. Anonymita je však velice důležitá a je zaručena," zopakoval Crha.Nejčastějšími dárci spermatu jsou vysokoškolští studenti. Fakt, že za každý odběr dostanou pět set korun, však podle Crhy nehraje při jejich rozhodnutí darovat sperma roli. "Motivem by mělo být spíše pomoci bližnímu. To není předmět obchodu. Ty peníze slouží spíše jako náhrada za dopravu a čas," upozornil Crha.Podle laborantky, která pracuje v brněnské spermabance již třetím rokem, mají muži jinou mentalitu než ženy. "Podle mě to dělají pro peníze," řekla laborantka Eva Chlumská.Dosud se však neobjevil nikdo, kdo by požadoval uschování svých spermií pro případ náhlého úrazu či do zásoby. "S tímto jsme se ještě nesetkali. Je to však nepravděpodobné, protože provoz spermabanky je velice nákladný a pojišťovna by jim tento úkon nezaplatila," řekl Crha.Do zásoby se však přijímají spermie onkologických pacientů. "U nich je riziko, že jim léčba poruší varlata, a proto se mohou jejich spermie využít po léčbě k oplodnění jejich partnerky," dodal Crha.