Sperma přistálo herečce ve vlasech

"Přišlo mi to tehdy velice směšné. Byl to sice obyčejný gel na vlasy, ale já jsem si v ten okamžik představila, co by se dělo, kdyby tak bylo skutečné," zavzpomínala třicetiletá herečka, hvězda filmu Charlieho andílci.



Cameron také prozradila, že od role Mary si ty nové hledá vždy podle nějaké scény. "Důkladně procházím scénář a snažím se najít alespoň trošku podobné vtípky, jako byl ten v Mary. Pokud je najdu, role musí být za každou cenu má," uvedla diva, která svoji vůbec první roli ztvárnila v roce 1994 po boku Jima Carreyho ve snímku Maska.



Diazová vtipkuje, že se snaží najít pokaždé co nejvíce vlasového gelu. "Nepotřebuji ho mít za každou cenu zase ve vlasech. Připadne mi prostě vtipné, když se ve filmu mluví úplně normálně o pánském přirození, antikoncepci, gayích, různých sexuálních polohách a podobně. Je to přece úplně běžná součást života, a tak není třeba stydět se o takových věcech veřejně hovořit," míní Cameron.



Právě otevřená debata o velikosti penisů ji přivedla také ke snímku Prostě sexy, za který si letos připsala na své konto patnáctimilionový honorář. "Když bude podobně potrhlých rolí ještě více, tím lépe pro všechny," řekla Cameron.

