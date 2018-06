Šperky, které potěší víc oči než peněženky

Erotický šperk ve tvaru pánského přirození. Erotický šperk chlupatý. Erotický šperk připomínající dámské přirození. Erotický šperk ve tvaru propíchnutého srdce. Erotický šperk s péry. Erotický šperk kožený se zipem. Erotický šperk s podvazky. Erotický šperk ve tvaru dámských nohou. Erotický šperk s bodlinami. Hodinky od firmy Maurice Lacroix. Hodinky luxusní švýcarské značky Maurice Lacroix. ANO! Hodinky jsou rozhodě vhodným dárkem. Jen když je kupujete, vybírejte raději u známých kvalitních značek. Nejnovější typ hodinek z kolekce Friendship, značky Jaguar. Luxusní pánské hodinky firmy Calvin Klein. Hodinky s chronografem sportovního typu značky Festina. Hodinky s průhlednou zadní stěnou a detailně propracovaným strojkem značky Maurice Lacroix. Nejnovější a luxusní model firmy Maurice Lacroix stojí okolo osmdesáti tisíc korun. Elegantní model firmy Calvin Klein. Náhrdelník firmy Primosa a.s. Náhrdelník s přívěskem. Náramek ve stříbře firmy Priomossa a.s. Náramek s prstýnkem zdobený perlami. Souprava náhradelník, náramek a náušnice s modrou aplikací od firmy Soliter Jablonec nad Nisou. Šperky firmy Soliter z Jablonce nad Nisou. Souprava šperků ve stříbře s tmavomodrými kameny. Náhrdelník a náramek firmy Benet a.s. Náhrdelník ve stříbře v kombinaci s prstenem.

Součástí veletrhu je tematická výstava moderního šperku Eros, kterou z téměř stovky prací více než 20 autorů tří generací sestavil sochař a šperkař Pavel Opočenský. "Projevila o ni zájem řada institucí, galerií a muzeí, včetně zahraničních. Od poloviny září do 10. října ji představíme v pražské Galerii Kotelna," řekl Opočenský ČTK.Na veletrhu si zájemci mohou prohlédnout vedle klasických náramkových a kapesních hodinek i hodiny nástěnné, stojanové a stolní. A protože výrobci k jejich pohonu neustále hledají ekologické zdroje energie, k vidění tu jsou i první hodinky poháněné teplem lidského těla. Tento zatím sběratelský kousek firmy Citizen se prodává za 30.000 korun, do ČR se jich dovezla pouhá desítka.Ani současné trendy v hodinářské výrobě nedávají za pravdu těm, kteří prohlašovali digitální hodinky za překonané. Jenom tyto technologie jsou totiž schopny přenést kvantum informací, jejichž získání špičková technika umožňuje.Veletrh je přístupný denně od 10:00 do 18:00, v závěrečný den se brány uzavřou o hodinu dříve. Vstupenky stojí 40 a se slevou 20 korun.