Spelling se zotavuje, ozařování krku pomohlo

Spelling svému tiskovému mluvčímu přikázal, aby celému světu sdělil, že boss se cítí dobře. Naopak, zakázal mu hovořit o tom, zda byly léze zhoubné, kdy byly zjištěny a vyšetřeny."Ihned po rekonvalescenci, kdy se panu Spellingovi udělalo lépe a když to bylo možné, začal pracovat na nevyřízené korespondenci. Poděkoval všem, kteří mu drželi pěsti a poslali povzbuzující přání. Vypadá teď už velmi dobře a sám očekává svůj návrat k normálnímu pracovnímu programu již za několik málo týdnů.Všem vzkazuje, že doufá, že jeho případ bude motivujícím příkladem pro všechny, kteří se setkají s podobnými zdravotními komplikacemi," informoval mluvčí o výborném stavu světově proslulého producenta širokou veřejnost a zvláště novináře.Na podrobnější informace však byl tiskový zástupce Aarona Spellinga velice skoupý. A tak se média o letitém magnátovi, který tají svůj věk, nedozvěděla nic převratného.Některé zdroje datují Spellingovo narození do roku 1923, jiné však do roku 1925. Za pravděpodobné, byť neoficiální, datum narození je považován 22. duben 1923.