Spearsovou ohrožuje vlastní sestřička

Tak jak trpělivě pózovala v růžovém oblečení a bílých teniskách, vyvolávala vzpomínky na zdravím kypící, spořádanou image své starší sestry v době, kdy před pěti lety začala její hvězda strmě stoupat.



Tato podobnost je více než pomíjivá. Přes svůj nízký věk se Jamie Lynn v USA pravidelně objevuje na televizních obrazovkách - tak jako kdysi její sestra.



Proslavila se už jako desetieltá

Britney Spearsová si poprvé získala věhlas v deseti letech společně s bývalým přítelem Justinem Timberlakem v populárním dětském televizním pořadu Mickey Mouse Club.



Když se Britney v 16 letech stala díky singlu Baby One More Time ve světě popu pojmem, balamutila publikum řečičkami o tom, že strašně ráda chodí do kostela a že je odpůrkyní předmanželského sexu.



Britney holduje sexu a drogám

Teď, o pět let později, se věci mají úplně jinak. Nedávno připustila, že nejen holduje sexu, dopřává si alkohol a propadla cigaretám, ale že také experimentovala s tvrdými drogami. Ve snaze okořenit svou vyčpělou image pózovala v srpnu pro časopis Elle jen v miniaturních černých kalhotkách. Své zatím poslední album vydala v roce 2001.

