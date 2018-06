Spearsová si dala pauzu v kariéře

Britney, která dala nedávno vale svému manažerovi, s nímž spolupracovala devět let, a provdala se za tanečníka Kevina Federlinea, na své webové stránce napsala, že její tělo potřebuje odpočinek, a zalitovala toho, že se dříve jako "naivní, mladá, blonďatá holka" nechala do lecčehos dotlačit svými rádci.

"Zároveň s těmito novými svobodami jsem se opravdu naučila říkat NE," prohlásila zpěvačka, jejíž zářijový sňatek s Federlinem následoval po krátkém manželství s kamarádem z dětství Jasonem Alexandrem. Nyní se prý nemůže dočkat, až si s Kevinem pořídí rodinu.

"Od svých patnácti let jsem neznala nic jiného, než práci, práci a zase práci," říká o období, kdy byla dětskou hvězdou. Spearsová se už v 11 letech objevila v americkém televizním seriálu Mickey Mouse Club a o dva roky později odstartovala svou popovou kariéru. V roce 1998 se stala díky singlu Baby One More Time ve světě popu pojmem. Alba se stejným názvem se v USA do konce roku 1999 prodalo 10 milionů kusů.

Spearsová oznámila úmysl udělat přestávku v kariéře v době, kdy připravuje vydání nového alba svých hitů. To by se mělo objevit na pultech obchodů letos v listopadu.