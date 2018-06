Spearsová si chce až do svatby odpustit sex

18:59 , aktualizováno 18:59

Hvězda populární hudby Britney Spearsová myslí na vdávání. Potvrdila to znovu v nejnovějším rozhovoru pro britský týdeník "News of the World". O svém příteli, zpěváku Justinu Timberlakeovi, se vyjádřila jako o nejlepším a nejlaskavějším příteli, jakého si lze představit. Britney, která v prosinci oslaví dvacetiny, prohlásila, že s ním chce strávit zbytek svého života.

Prohlédněte si fotogalerii.