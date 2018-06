Spearsová prý nezvládla vystoupení kvůli vtipům o vagině

Těsně před vystoupením prý pětadvacetiletá zpěvačka vyhodila kadeřnici. Její účes tuto skutečnost potvrzoval. Podobně si zřejmě poradila i se stylistou, protože náznak toho, čemu říkáme pivní mozol, v jejím plavkovém modelu prostě bil do očí. Důvodem, proč nezvládla tančit a zároveň pohybovat rty na playback, ale mohla být jen obyčejná nervozita.

Na internetovém blogu Oh No They Didn't se také objevil snímek zlomeného podpatku, na kterém musela vrávorat během těch několika minut, co "zpívala" svůj nový singl Gimme More. Proto se asi diváci dočkali jen nevýrazného tanečního klopýtání nahoru a dolů po pódiu.

Ke špatnému psychickému stavu zpěvačky však mělo přispět hlavně vystoupení komediantky Sarah Silvermanové, které následovalo hned po jejím čísle a o kterém se Britney údajně dozvěděla už před začátkem vystoupení. Mluvčí Silvermanové to ale popírá, nikdo kromě komičky prý detaily vystoupení nemohl znát.

Silvermanová před užaslým publikem sestávajícím z hvězd jako 50 Cent, Rihanna nebo Jennifer Garnerová bez skrupulí předvedla pomocí svých rtů vaginu Spearsové. A ještě předtím stihla pourážet její dva syny. "Jsou to ty nejroztomilejší omyly. Jsou roztomilí jako ta vyholená vagina, ze které oba vyšli."

Ať je pravda jakákoliv, srovnejme si fakta. Britney se svými tanečníky nastoupila před publikum v lasvegaském kasinu Palms po třech prohýřených nocích. Ještě večer před předáváním Video Music Awards se svým novým kamarádem Puffem Diddym obrážela kluby až do tří hodin ráno. A to hudební stanice MTV dala Spearsové jasně najevo, že by tuto šanci neměla pokazit. Ne každému, kdo se na pódiu objevil naposledy před třemi roky, se podaří získat úvodní vystoupení na tak prestižní akci.

Sama Spearsová se prý po odchodu z pódia rozplakala a místo zábavy ihned odjela do svého hotelu.