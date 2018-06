Spearsová připravuje reality show

Podle internetového serveru Ananova připravuje zpěvačka romanticky laděný příběh o tom, jak se seznámila se svým manželem, tanečníkem Kevinem Federlinem.

Obdobně jako v seriálu Osbornes, i její reality show se má částečně odehrávat v domě manželů.

Třiadvacetiletá Spearsová a o tři roky starší Federlin prý už podepsali smlouvu na šest dílů.

Britney se však nechystá dobýt jen televizní, ale i filmové nebe. Kromě seriálu je popová star zabraná také do přípravy v pořadí již druhé filmové role. Po boku Cher, Tima Allena a Bette Midlerové si tentokrát zahraje ve filmu In the Pink.

Na stříbrném plátně se Spearsová poprvé objevila v hudební road movie Crossroads z roku 2002. Film ovšem u kritiky zcela propadl a nedokázal na sebe ani vydělat.