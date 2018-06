Spearsová předvedla sadomaso show

Stalo se tak na slavnostním zahájení americké fotbalové ligy NFL ve Washingtonu.



Jedenadvacetiletá Spearsová jako Madonnina kopie předvedla s týmem svých otrocky oddaných partnerů sadomasochistickou show, v jejímž závěru ji muži svlékli z kalhot do spodního prádla.



To byla téměř stejná scéna, jako Madonnino vystoupení před dvěma lety v londýnském centru Earls Court.



Organizátoři fotbalovou ceremonii, na níž vystoupila mimo jiné i skupina Aerosmith, pojali jako vlastenecký pozdrav americkým vojákům. Prezident George Bush v televizním projevu řekl, že fotbalová týmová práce, obětování se a odhodlání odráží národního ducha.



Hvězdy svým jídelníčkem kazí mládež

Britney to má v těchto dnech těžké. Je pod tlakem kvůli novému albu a pořádně spadeno mají na zpěvačku nejen hudební kritici, ale teď i odborníci na zdravou výživu.



Britney Spearsová totiž byla nedávno přistižena při užívání pilulek na hubnutí a odborníci se obávají, že by populární zpěvačka mohla dát špatný příklad mladým děvčatům, která chtějí vypadat jako ona.



Mluvčí Britského sdružení pro výživu Wendy Doylová se obává, že by Spearsová mohla mít neblahý vliv na děti, které se svůj idol budou snažit napodobovat.



Celebrity musí být zodpovědnější

Wendy Doylová dodává, že všechny celebrity by měly být přece jen zodpovědnější. "Neuvědomují si, jaký dopad mohou mít jejich slova a činy na mládež."



Britney Spearsová, která byla viděna, jak polyká prášky na hubnutí před svým odletem do Los Angeles, pravděpodobně asi zapomněla na to, jak se loni díky drastické dietě sesypala po vystoupení.



Také zpěvačka Beyonce Knowlesová už nejednou hovořila o své snaze udržet si štíhlou postavu. Zdůrazňuje, že je od přírody silnější, a dělá psí kusy pro to, aby tento handicap překonala. Obědvá jen šest plátků rajčete a čtyři plátky okurky, pětkrát týdně chodí do tělocvičny a přebytečná kila shazuje i intenzivním tancem. Přesto přiznává, že je tlustší, než by si přála.



"Na fotkách vypadáte tlustší než ve skutečnosti, v televizi také," postěžovala si dvaadvacetiletá Beyoncé Knowlesová, jejíž osobní poradce pro výživu s ní cestuje po celém světě a připravuje pro ni stravu chudou na tuky a uhlohydráty.

